Jeux de course limités, l’éditeur spécialisé dans les éditions collector de jeux indépendants et classiques, a annoncé que trois éditions limitées Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Plus tard, ils annonceront également des éditions physiques pour Xbox One. Les réservations de ces éditions seront disponibles sur le site de la marque entre 15 janvier et le 28 février.

La édition standard coûter 34,99 $ (plus les frais d’expédition; actuellement aucun éditeur n’a annoncé la distribution officielle en Espagne) et inclure une carte réversible avec des illustrations de Mariel Cartwright (responsable de l’art pour le jeu 2010) et Bryan Lee O’Malley (auteur des bandes dessinées originales); un ticket de métro “Leo’s Place” et un manuel d’instructions en couleur.

La Édition classique, au prix de 54,99 $, apportez tout le contenu de l’édition standard avec un coffret rétro rappelant les titres Mega Drive, un CD de la bande originale composée par Anamanaguchi, un ensemble d’autocollants et une carte dépliante du monde représenté dans le jeu.

Tout cela est également inclus dans le Édition KO (montré dans l’image qui dirige cette actualité), de 139,99 $, qui se distingue par sa présence dans une mallette qui affiche une scène 3D avec des lumières et du son lorsqu’elle est ouverte. Il ajoute également des pistes de guitare, des baguettes, la bande son sur cassette, un jeu de sept cartes holographiques et un livre à couverture rigide écrit par Jeremy Parish avec des interviews de développeurs couvrant des sujets tels que la création de jeux, l’art de la production, ainsi que l’importance et l’impact du titre.

Marchandises, vêtements, couvertures et plus de Scott Pilgrim

Parallèlement à la campagne de réservation de jeux seront mis en vente plusieurs articles de marchandisage: cartes en aluminium des personnages du jeu, épingles, porte-clés, t-shirts, pulls molletonnés et couvertures pour Nintendo Switch, entre autres choses que vous pouvez voir dans le Site officiel de Limited Run Games.

Scott Pilgrim c. The World: The Game – Complete Edition sortira numériquement le 14 janvier 2021 pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Amazon Luna et PC pour 14,99; il sera également inclus dans Ubisoft +.