Sony Playstation 5 :

Ubisoft a confirmé que Scott Pilgrim c. The World: The Game – Complete Edition sera lancé sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC -Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay- et Google Stadia le 14 janvier. Il s’agit de la relance de Scott Pilgrim vs. The World: The Game, sorti en 2010 sur PS3 et Xbox One, un classique “moi contre le quartier” en 2D avec Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills, Knives Chau et d’autres personnages de la bande dessinée, le grand écran plus tard cette année avec Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead dans les rôles-titres.

La version complète Inclut le jeu original et le DLC Knives Chau et Wallace. “Montez de niveau, apprenez de nouvelles compétences, débloquez des objets et des modes secrets, invoquez de puissants alliés, et plus encore”, explique l’éditeur. «Faites équipe avec des amis et combinez vos compétences pour combattre des vagues d’ennemis, ou affrontez-les dans des mini-jeux tels que le ballon chasseur, en battant la League of Evil Ex de Ramona.

Un jeu très demandé par les fans

Scott Pilgrim c. The World: The Game était un bon titre, mais la principale raison de la demande des fans de voir son retour était la disparition des magasins numériques en 2014 en raison de problèmes de droits. Le créateur de la bande dessinée était très intéressé par son retour et a donné cette année des indices importants sur les conversations avec Ubisoft, jusqu’en septembre dernier, cela a été confirmé lors de l’un des événements en ligne de l’éditeur – qui a remplacé la conférence E3 2020 -.