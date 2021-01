Sony Playstation 5 :

La semaine dernière, les fans du beat’em up dans le plus pur style “moi contre le quartier“Nous avons pu profiter du retour de Scott Pilgrim aux jeux vidéo avec la réédition de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, un jeu initialement lancé sur PS3 et Xbox 360 pour leurs magasins numériques et qui, pour des raisons de droit, a fini par être retiré du marché, empêchant les nouveaux joueurs de s’en emparer.

Un énorme succès pour les Limited Run Games

Heureusement, avec sa réédition sur les nouvelles consoles qui a déjà changé et, apparemment, il n’y avait pas exactement quelques joueurs qui attendaient avec impatience le retour d’une œuvre que beaucoup considèrent comme culte. Ceci est dû au fait Jeux de course limités, l’éditeur qui commercialise son édition physique, a annoncé que Il est déjà devenu le produit qui a vendu le plus d’unités sur son site Web, ce qui a été réalisé en un temps record, puisque les réservations pour ses différentes éditions ont été ouvertes le 15 janvier. En fait, ils ont été vendus plus de 25 000 exemplaires en moins de trois heures et seulement dans Switch a déjà dépassé 40 000 unités.

Réservations pour le jeu restera ouvert jusqu’à fin février, nous permettant d’opter pour une édition régulière qui coûte 34,99 $, le Édition classique pour 54,99 $ et le Édition KO pour 139,99 $, tous avec des extras différents, comme une boîte qui émule le Mega Drive.

Contrairement aux autres produits Limited Run Games, cette fois, il n’y aura pas de disponibilité limitée pendant la période de réservation, une mesure qui a été prise pour éviter les spéculations, donc si vous voulez vous en procurer, vous n’aurez qu’à accéder à leur site Web et à obtenir votre copie. Oui, nous vous prévenons que Ces éditions physiques ne sont disponibles que pour Nintendo Switch et PS4.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous avons publiée aujourd’hui sur Vandal, où elle a été une vingtaine de remarquables.