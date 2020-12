Sony Playstation 5 :

Rare a promis de bonnes nouvelles pour Sea of ​​Thieves en 2021, et sur papier, ils ont tenu ce qui a été dit: en 2021, le système de progression et ajouts de nouveau contenu ils changeront complètement. La nouvelle vient de l’étude britannique elle-même, qui, dans une vidéo complète, présente des chiffres détaillés sur les joueurs et ce qu’ils peuvent attendre du jeu pirate bientôt.

le directeur créatif, Mike Chapman, a été chargé d’annoncer le système de saison, qui commencera par un Saison 1 en janvier. Chaque saison aura nouvelles activités et trois derniers mois, au cours desquels il y aura des événements avec des récompenses exclusives et des mises à jour de différents types pour améliorer l’expérience. Cette première saison présente le Détectives des marchands, qui conduisent les pirates à devenir des détectives avec des missions qui les mettront à la recherche d’un navire coulé perdu.

Chaque saison aura un système de progression entièrement rénové qui tiendra compte à la fois commissions et missions fait pour chaque faction marchande, comme l’exploration et d’autres aspects du jeu; de Rare, ils promettent qu’il y aura du contenu qui encourager les joueurs à jouer différemment. De même, un Battle Pass payant sera lancé, un “Plunder Pass”, qui aura sa propre progression avec des récompenses cosmétiques spéciales.

11 millions de joueurs répartis entre Xbox et PC

Le producteur du titre, Joe Neate, a annoncé que tout au long de 2020, ils ont eu 11 millions de joueurs divisé presque également entre les utilisateurs de PC (Steam, Microsoft Store et Xbox Game Pass) et Xbox. La sortie du titre sur la boutique numérique de Valve a ajouté un million de joueurs, en partie grâce au fait que le jeu a été accédé à partir de pays où il était inexploité, comme la Chine et la Corée du Sud.

Neate a également été chargé d’annoncer que le Mode compétitif d’arène, bien qu’ils continuent à être maintenus, ils ne recevront pas de nouveau contenu bientôt parce qu’ils veulent se concentrer sur la fourniture d’informations aux activités coopératives. Le producteur a également montré un navire nommé “The Duke”, inspiré du contrôle de la première Xbox, qui recevra tous ces joueurs de Xbox Series X / S, plateformes pour lesquelles le jeu a été optimisé Récemment.