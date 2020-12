Sony Playstation 5 :

Hier soir, Masahiro Sakurai, directeur de Super Smash Bros.Ultimate, a présenté Sefirot, un personnage de Final Fantasy VII qui sera bientôt intégré à la liste des combattants du jeu Nintendo Switch. En fait, lors de la présentation, il a été confirmé que votre arrivée aura lieu mardi prochain 22 décembre. Pour le déverrouiller, il faudra acheter le Fighter Pass Vol.2, au prix de 29,99 en Espagne, ou acheter son pack Aspirant pour 5,99.

Lorsque Sefirot arrivera à Super Smash Bros.Ultimate, il le fera avec une série de contenu supplémentaire, comme d’habitude: apportez votre propre carte, inspirée de la grotte du Nord, et un certain nombre de thèmes emblématiques de Final Fantasy VII. Oui, la chanson Un ange ailé est inclus dans cette sélection de musique. Également compris nouveaux costumes miis inspiré par des personnages de la saga, en particulier dans Barret (tireur), Tifa (karatéka) et Aerith (épéiste), en plus d’un chapeau de chocobo. Un costume de Géno (shooter), personnage de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Comment débloquer Sephiroth dans Super Smash Bros.Ultimate avant sa sortie

Bien que Sefirot arrivera dans Super Smash Bros.Ultimate le 22 décembre, les joueurs qui précommandent le Challenger Pack ou qui ont déjà le Fighter Pass Vol.2 pourra le déverrouiller avant son lancement grâce à un événement qui a déjà commencé et qui est intégré dans la mise à jour 10.0.0 du jeu Nintendo Switch.

Cet événement consiste en un défi dans lequel nous devrons affronter les Sefirot lui-même: si nous parvenons à le vaincre – et si nous avons acheté ce personnage – nous pouvons le débloquer maintenant pour jouer avec lui avant son lancement officiel. Nous débloquerons également tout le contenu supplémentaire qui l’accompagne, à la fois sa scène et sa sélection de chansons. Peu importe la difficulté du combat; quel que soit le niveau, si on le bat, on débloquera le personnage à l’avance.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Tu peux lire notre analyse ici et jetez un oeil à notre guide ici.