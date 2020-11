Sony Playstation 5 :

Cela provient de leur portefeuille annuel à l’occasion de l’exercice se terminant en mars 2020.

Tout comme en 2019, Sega Sammy a re-révélé les chiffres de vente mondiaux de toutes ses séries et IP, qui appartiennent à exercice financier se terminant en mars 2020. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de rapport, car a été publié au cours de ce mois de novembre.

La liste avec toutes les données n’est pas encore dans une version traduite, car elle viendra plus tard, c’est pourquoi ResetEra a laissé une liste traduite avec les ventes totales de chaque jeu à ce jour. Bien qu’il y ait deux nuances, la première est que le nombre de téléchargements de jeux numériques est inclus, la seconde est que le total des chiffres de Phantasy Star Online 2 est au Japon.

La liste comprend d’abord les La saga Shin Megami Tensei, qui à ce jour avait accumulé des ventes physiques et numériques de 17,4 millions; plus tard, le saga Persona, qui en compte 13,1 millions. Les deux prochaines sagas à apparaître dans le tableau sont Guerre totale Oui Manager de football, avec plus de 34,3 millions et une augmentation de 6,7 millions par rapport à 2019, et de 22 millions et une augmentation de 2 millions par rapport à 2019 respectivement.

Maintenant, nous entrons dans ce qui serait sa saga la plus vendue, Sonic l’hérisson, avec des ventes physiques et numériques d’environ 1,14 milliard, avec une augmentation de 220 millions par rapport à 2019. Dans le tableau suivant, nous avons le Saga Puyo Puyo Tetris, avec 32 millions et un Augmentation de 3 millions par rapport à 2019. On voit aussi ici le La saga Sakura Wars, avec des ventes d’environ 4,1 millions et un Augmentation de 300000 exemplaires par rapport à 2019.

Nous continuons avec le La saga Ryu ga Gotoku -Yakuza- avec un chiffre d’affaires d’environ 14 millions et une augmentation de 2 millions par rapport à 2019. Par la suite, le Saga Phantasy Star avec 5,5 millions et sans augmentation. La Saga Chain Chronicle semble être avec 22 millions et une augmentation de 3 millions par rapport à 2019. Nous avons atteint le Saga de jeux Hatsune Miku, avec 6,4 millions de ventes et 300000 unités de plus qu’en 2019 et la saga Hokuto No Ken –Poing de l’étoile du Nord– avec 2,97 millions et une augmentation de 90 000.

Le tableau se termine par Saga Souten no Ken –Le poing du ciel bleu– avec un chiffre d’affaires total de 480 000 et une augmentation de 10 000 par rapport à 2019. Le PDF complet, pour les curiosités, peut être consulté via ce lien.