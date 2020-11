Sony Playstation 5 :

“Notre sincère gratitude à tous ceux qui jouent à Sekiro Shadows Die Teice”, disent-ils de l’équipe du match.

Sekiro Shadows Die Twice a été mis à jour il y a quelques jours sur ses différentes plateformes pour réaliser un phase de maintenance et correction d’une série de bugs. Plus précisément, dans PC et Stadia, c’était le 20 novembre dernier de 02h00 à 06h00 et en Xbox One et PlayStation 4 de 06h00 à 10h00.

Si tu te souviens bien, la dernière fois Sekiro Shadows Die Twice a été mis à jour en octobre dernier, bien qu’alors il l’ait fait avec plusieurs nouveautés. De plus, au cours de ce mois – au Japon – Sekiro Game of the Year Edition est sorti sur PS4, donc le mois dernier c’était plein d’émotions pour ses joueurs.

Maintenant, via le site officiel de Sekiro, le notes de patch concernant la mise à jour. Qui sont énumérés ci-dessous.

Correction d’un problème où la caméra cible ne fonctionnait pas correctement sur certains boss dans “Force Reflexes” et “Force Gauntlets”.

Correction d’un problème où “Inner Genichiro” ne se comportait pas comme prévu dans certaines situations.

Correction d’un bug où le texte correct ne s’affichait pas sous les informations lors du passage à d’autres langues.

Correction d’un problème où une partie de l’interface utilisateur ne s’affichait pas correctement.

Correction d’un problème où le texte correct ne s’affichait pas dans certaines langues européennes.

Après avoir appliqué la mise à jour, le numéro de version qui apparaîtra en bas à gauche pendant l’écran titre sera le suivant: Version d’application 1.06. Après cela, vous saurez que vous jouez à la version la plus à jour de Les ombres de Sekiro meurent deux fois.

Si vous voulez cette spectaculaire figure de Sekiro préparez plusieurs centaines d’euros

“Nous espérons que vous continuerez à profiter de Sekiro Shadows Die Twice“, peut être lu comme un point final de la mise à jour via le site officiel.