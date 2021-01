Sony Playstation 5 :

Top Hat Studios, éditeur de A Cyberpunk Ghost Story, a publié une déclaration dans laquelle Refuse de censurer le jeu d’horreur cyberpunk de Suzaku en route vers les consoles -Lancé l’été dernier sur PC-. La version Nintendo Switch arrive le 7 janvier et les versions PS4 et PS Vita suivront bientôt; une version pour Xbox One est prévue plus tard. Selon le texte, la société révèle que ont subi des pressions pour censurer certains aspects, quelque chose qu’ils rejettent catégoriquement parce que l’intention est de le diffuser tel quel, sans limiter l’expression artistique des créateurs.

Sense – 不祥 的 预感: A Cyberpunk Ghost Story 🇭🇰 est disponible à l’achat et en préchargement sur: 🇺🇸 https://t.co/UdDuSiYrFK 🇬🇧 https://t.co/zSncz8s86a Le jeu ne sera pas censuré. Nous refusons catégoriquement.— Top Hat Studios, Inc (@TopHatStudiosEN) 1er janvier 2021

“Avec l’annonce récente de Sense: A Cyberpunk Ghost Story sur Nintendo Switch, nous sommes conscients de la myriade de messages et de poursuites judiciaires à propos du jeu basés sur des mensonges – des commentaires sur la pornographie explicite, qui encourage d’une manière ou d’une autre la violence, voire plus. ridicule, c’est contre la loi- »lit le message. Il explique également qu’une grande censure est exigée contre le style artistique, les plans de révision-bombardement et de harcèlement envers son distributeur, y compris des menaces de mort sur «la décision esthétique de la disposition des pixels sur l’écran. Bien que déçus de ce comportement, nous ne sommes pas surpris“.

L’éditeur dit que Je n’écouterai pas ces demandes et que les créateurs devraient avoir la liberté de s’exprimer, en particulier avec la sous-culture de ce jeu. En tant que titre cyberpunk, Sense utilise des graphiques et des thèmes liés à un futur du merchandising qui se reflètent dans tous les designs de personnages. Souviens-toi aussi que est classé PEGI 18/ ESRB M et non AO, ni contraire à la loi. “Le jeu sera lancé comme prévu, non censuré, le 7 janvier sur Nintendo Switch.. Il peut être précommandé dès maintenant sur le Nintendo eShop. Le jeu a passé les contrôles de qualité d’autres plates-formes et les dates sont décidées. “

Inspiré de la tour de l’horloge et du cadre fatal

Il s’agit de une aventure 2.5D inspirée de Clock Tower et Fatal Frame qui utilise la terreur de manière subliminale et ne pas créer de séquences d’actions ou de frayeurs. Les fantômes, ou les erreurs dans notre réalité, sont des menaces spirituelles et paranormales, pas des monstres à éliminer. “L’horreur de notre histoire vient de l’atmosphère et du récit, pas des sons forts ou des effets artificiels”, selon ses créateurs.