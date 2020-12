Sony Playstation 5 :

Les responsables de Halo ont publié un article détaillé sur la page officielle de la franchise donnant un aperçu des dernières nouvelles pour la fin de 2020. Dans cette publication, commodément intitulée Happy Halodays, ils ont passé en revue certains des produits de cette saga et ont même eu le temps pour montrer nouvelles images de l’adaptation de la série télévisée ils travaillent dessus.

Les nouvelles de cette série télévisée Halo nous parviennent avec un compte-gouttes et quand elles le font, elles se transforment parfois en rumeurs selon lesquelles leur production pourrait entraver le développement de Halo Infinite. Alors que 343 Industries se limitait à nier de tels propos, etL’équipe de production de la série les poussait à re-tourner après l’arrêt causé par le coronavirus.

Maintenant ils viennent à nous nouvelles images du tournage de la série Halo, des photos qui nous montrent quelques détails de cette adaptation de la célèbre saga du jeu vidéo au petit écran. Les fans de cette franchise sauront reconnaître les objets publiés par les responsables de ce projet: armes de créature, fusils, boîtes aux initiales UNSC

Jen Taylor, actrice de Cortana, sur le plateau

Aussi, comme vous pouvez le voir, une photographie de Jen Taylor sur le plateau; cette actrice jouera le rôle de Cortana dans la série Halo, quelque chose d’assez respectueux avec la saga du jeu vidéo car c’est aussi lui qui a exprimé le personnage dans ces épisodes. Le Master Chief sera joué par Pablo Schreiber, un acteur que nous avons vu dans des séries aussi acclamées que Orange is the new black ou The Wire.

La série télévisée Halo nous fera vivre l’aventure du Master Chief dans sa tentative de sauver la civilisation de la menace Covenant, une alliance extraterrestre qui vise à détruire toute l’humanité. Au moment où ce coup de pinceau de l’intrigue est pratiquement tout ce que l’on sait, bien que les responsables aient également déclaré que bien qu’ils voulaient respecter la saga et ses fans, ils étaient ouverts à apporter des modifications à l’univers du jeu.