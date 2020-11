Sony Playstation 5 :

Shadow Complex Remastered, la remasterisation de 2016 qui a mis à jour Shadow Complex, a reçu un patch sur PS4 pour activer sa compatibilité avec PS5, comme confirmé par Chair Entertainment. C’était l’un des rares titres du catalogue PlayStation 4 qui ne pouvait pas être joué sur PS5, et le développeur a travaillé pour que ses acheteurs puissent également en profiter dans la nouvelle génération de Sony, déjà en vente en Espagne.

Notre équipe a mis à jour Shadow Complex Remastered pour PS4 et il est désormais jouable sur PlayStation 5! 👍— Complexe d’ombres (@shadowcomplex) 19 novembre 2020

Il s’agit de un titre d’action avec un gameplay 2D avec des graphismes améliorés par rapport à l’original, qui a été l’un des premiers succès de la distribution numérique. Remastered a augmenté la résolution à 1080p, amélioré les textures des scènes et des personnages, affiné les effets et l’éclairage, ajouté plus d’exécutions de mêlée. “Cette aventure d’action en 2D est l’un des meilleurs imitateurs de la formule Metroid que nous ayons appréciée au cours de la dernière décennie, et comme cette remasterisation nous l’a montré, ce n’était pas un coup de chance lorsque les jeux téléchargeables nous ont surpris, et des années plus tard, c’est toujours aussi divertissant », avons-nous commenté dans sa critique.

Jeux qui ne sont pas encore compatibles avec PS5

Pour le moment, seuls neuf jeux ne sont pas officiellement compatibles avec la PS5. Ils sont les suivants:

DWVRAfro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume OneTT Isle of Man: Ride on the Edge 2Just Deal With! Robinson: The JourneyWe SingHitman Go: Definitive EditionShadwenJoes Diner

Vous pouvez en savoir plus sur le Jeux PS4 rétrocompatibles sur PS5 avec notre guide PlayStation 5 détaillé, qui répond aux doutes les plus courants des nouveaux acheteurs.