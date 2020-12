Sony Playstation 5 :

Focus Home Interactif a annoncé que Shady Part of Me, un nouveau jeu développé par Douze-Dixiemes pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC qui se concentre principalement sur la narration et la résolution d’énigmes, est maintenant disponible en Espagne et dans le monde.

Réveillez-vous du rêve avec l’aide de votre ombre

Dans l nous nous mettrons dans la peau d’une petite fille qui, avec son ombre, doit surmonter ses difficultés émotionnelles à résoudre des énigmes tout en explorant un monde étrange et rêveur. Selon la description même que la société a proposée dans son fichier Steam, la lumière sera très importante et nous devrons apprendre à jouer avec elle pour collaborer avec notre ombre. De plus, nous aurons la capacité de remonter le temps, ce qui nous sera très utile pour surmonter plusieurs des situations complexes que nous allons rencontrer.

Un autre détail intéressant est que le jeu présente la voix d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins) et qui bénéficie actuellement d’une petite remise de 10%, une offre qui ne sera disponible que jusqu’au 25 décembre. Ici, il convient de noter que puisqu’il s’agit d’un jeu indépendant, son prix habituel est à peine 14,99 euros, donc ça reste juste 13,49 euros avec cette promotion.

C’était l’une des annonces de Les Game Awards 2020, le gala au cours duquel les prix des meilleurs jeux de l’année ont été remis le 11 décembre, date de sortie du titre avec une bonne poignée d’images et une belle bande-annonce que vous pouvez voir dans cette même actualité.