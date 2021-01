Sony Playstation 5 :

Frogwares a lancé un nouvelle vidéo répondant aux questions fréquemment posées à propos de Sherlock Holmes Chapter One, le nouveau titre du détective anglais populaire dont la première est prévue pour 2021. Entre autres, le studio a parlé de la longueur de l’histoire, des missions qui peuvent être faites, de la linéarité de l’intrigue et les possibilités de personnalisation du jeune Sherlock.

L’une des premières choses expliquées dans la vidéo est que Sherlock Holmes Chapter One prendra en moyenne 12 à 15 heures, bien que les finisseurs prennent entre 40 et 50 heures en dévoilant et en déverrouillant tout son contenu. L’estimation est un peu plus élevée que ce qui avait été dit en août dernier dans une bande-annonce consacrée aux plans de lancement du jeu. La nouvelle vidéo de questions et réponses vous pouvez le voir sous ces lignes.

Costumes, missions, acteurs de la voix et plus

Concernant le nombre de missions, il a été expliqué que il y a cinq quêtes principales et plus de trois quêtes secondaires majeures. Bien sûr, étant un jeu en monde ouvert, Frogwares garantit que son tracé n’est pas marqué par la linéarité, donc après avoir terminé la première mission principale, nous pouvons choisir quoi faire et quand le faire à tout moment. Ce grand objectif principal est de découvrir ce qui s’est passé avec la mort de sa mère, mais étant un jeune Sherlock essayez d’impressionner les insulaires en les aidant à enquêter sur les «incidents».

Ils ont également détaillé certains aspects de la personnalisation du protagoniste, qui, comme dans les tranches précédentes, peut s’habiller et se déguiser en fonction de l’affaire à résoudre, voire en modifier l’apparence physique, et le manoir familial, qui peut être décoré avec des meubles et des objets que l’on retrouve dans nos missions, ou en achetant auprès de producteurs locaux.

Enfin, il a également été révélé qui donnera la parole aux personnages principaux de Sherlock Holmes Chapter One: le jeune détective sera joué par Alex Jordan, tandis que Jon, le fidèle compagnon de Holmes, sera joué par Wil Coban. Dans la vidéo, vous pouvez entendre un échantillon de la façon dont ces voix sonneront.

Sherlock Holmes Chapter One sera jouable dans PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC quelque part en 2021.