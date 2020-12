Sony Playstation 5 :

Shigeru Miyamoto est l’une des figures les plus emblématiques du monde des jeux vidéo en général et de Nintendo en particulier, créant certains des personnages et des jeux vidéo les plus importants de tous les temps comme Super Mario, Zelda, Donkey Kong et une longue liste de jeux vidéo et de personnages qui font partie de l’histoire de notre art et passe-temps préférés.

Aujourd’hui Miyamoto réapparaît sur la scène même si cette fois il ne va pas parler d’un nouveau jeu vidéo, mais que c’est le hôte d’honneur d’une vidéo dans laquelle nous vous accompagnons dans une promenade à travers Super Nintendo World, le parc à thème situé dans les studios Universal au Japon et, plus précisément, dans la ville portuaire d’Osaka, l’une des plus importantes du pays.

La zone correspondant à ce parc à thème au sein des studios Universal ouvrent leurs étals le 4 février 2021 et nous permettent de visiter toutes sortes de domaines liés à Super Mario, à la rencontre de toutes sortes de domaines et de personnages présents dans les jeux vidéo du plombier italien:

Un bracelet intelligent pour interagir avec le parc

Au-delà de toutes les zones et spectacles que nous pouvons voir dans le parc à thème, l’un des problèmes qui attire le plus l’attention de ceux que Miyamoto nous montre est un bracelet intelligent appelé “Power-Up Band” qui nous permettent d’interagir avec différents éléments du parc en plus de nous connecter à des téléphones intelligents pour suivre nos activités dans le parc.

Par exemple, dans la vidéo, nous voyons comment Miyamoto frappe l’un des blocs typiques avec le point d’interrogation que nous voyons dans les jeux vidéo avec la main sur laquelle il porte le bracelet. Après le coup, le bloc fait le son classique de la collecte de pièces de Mario de Mario.

Que pensez-vous de ce parc à thème Nintendo?