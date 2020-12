Sony Playstation 5 :

Shinji Mikami, créateur de la série Resident Evil et directeur de projets tels que Vanquish, The Evil Within ou God Hand, a reconnu dans une interview avec Variety que Avant de prendre sa retraite, il aimerait diriger un dernier grand projet dans lequel il pourrait laisser libre cours à ses idées. Il travaille actuellement sur le développement de Ghostwire: Tokyo avec Tango Gameworks, mais assure que son rôle dans le projet est de conseiller, pas de diriger, quelque chose dont il est en charge. Kenji Kimura.

“Je pense que si j’avais l’opportunité de faire un match du début à la fin, où je pourrais libérer ma vision, alors certainement que ce sera mon dernier grand projet en tant que réalisateur“, A expliqué Mikami dans l’interview, même s’il a ajouté plus tard qu’il serait plus approprié de dire que ce serait” le dernier jeu que je dirige “. Le concepteur a déclaré que Il a pas mal d’idées dans la tête et que toutes ne sont pas liées au genre de l’horreur.

Shinji Mikami a déjà parlé de la vie du développeur de jeux vidéo, s’assurant que, pour lui, un designer atteigne son potentiel maximum à 30 ans. il a 55 ans, quelque chose qu’il fait lui-même ressortir dans l’interview: “Je vieillis, donc ce sera une question de combien d’énergie j’ai“Il a déclaré. Bien sûr, il semble qu’il n’a toujours pas l’intention de démissionner:” Si je dois quitter l’industrie du jeu vidéo, cherchez un emploi à temps partiel dans un magasin “, a-t-il plaisanté.

Tout le monde penserait que Ghostwire: Tokyo est ce dernier grand projet, mais en réalité, comme il l’a expliqué à plusieurs reprises, l’idée originale de ce titre vient de Kenji Kimura. En fait, dans l’interview, il explique que Il ne conseille et ne colmate les trous que lorsqu’on le lui demande, mais sinon, il laisse Kimura et son équipe refléter leur vision personnelle du projet.

Cela ne vous dérangera pas de voir un remake de Resident Evil 4

Enfin, Mikami a également commenté les rumeurs selon lesquelles Capcom pourrait travailler sur un refaire de Resident Evil 4, un jeu qu’il a réalisé. Bien que l’entreprise n’ait pas encore confirmé l’existence de ce projet, Mikami admet que ont trouvé “une bonne formule” «faire un profit» et c’est une bonne chose «d’augmenter les affaires». Il a précédemment déclaré qu’il n’avait aucun problème à voir un remake du jeu qu’il dirigeait tant qu’il était bon.