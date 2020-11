Sony Playstation 5 :

Avec la PS5 déjà en vente, la course pour obtenir tous les accessoires essentiels commence maintenant. Et comme il s’agit d’une console de jeux vidéo qui propose les derniers jeux vidéo, il est logique d’acheter des accessoires avec lesquels avoir la meilleure expérience de jeu possible. Et cela ne se produit pas seulement en ayant un bon écran ou un contrôle de qualité, mais aussi en obtenant le meilleur son possible. En fait, lorsqu’il s’agit de jouer, l’audio joue un rôle clé. Si vous recherchez des écouteurs de qualité, avec lesquels Pour pouvoir profiter de la technologie audio 3D qui intègre la PlayStation 5, les Sony Pulse 3D sont une excellente option.

Celles-ci les écouteurs sont le Sony officiel de la console de jeu. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont sans fil, nous pouvons donc jouer sans ajouter de câbles. Bien que l’on puisse connecter une prise jack à la télécommande, force est de constater que l’idée de continuer à se passer de câbles est idéale. Mais aussi, avec leur audio 3D, ils sont l’une des meilleures options pour avoir ce nouveau système audio, et à un prix réellement abordable par rapport aux autres écouteurs haut de gamme, comme on peut les trouver en ce moment pour 99 euros en Pensez-y, et cela en tenant compte du fait que ce sont des écouteurs officiels, ce qui signifie généralement qu’ils sont haut de gamme.

C’est un casque avec un conception semblable à un casque, bien que son apparence soit clairement inspirée de celle du Playstation 5et comporte le logo de la marque de jeux Sony. Ils sont parfaits pour jouer, en s’isolant complètement de l’extérieur.

Bien sûr, ils sont conçus pour offrir une qualité audio totale lors de la lecture en ligne, et pour cela ils intègrent deux microphones de prise de voix à réduction de bruit inclus, donc nos amis nous écouteront parfaitement. Et tout cela sans ajouter une extension pour le microphone, ce qui rend le design des écouteurs beaucoup plus élégant.

ses la grande fonctionnalité est l’audio 3D, qui est le saut qui se produit sur la PS5. Les jeux conçus avec ce système audio nous offrent une expérience immersive, où nous aurons plusieurs sources audio, et nous pouvons sentir que nous sommes au centre de n’importe quel endroit.

La La connectivité sans fil se fait via une clé USB qu’il se connecte à la PS5, et cela nous permet de nous passer d’autres technologies qui souffrent parfois d’interférences.

Pour 99 euros nous trouverons à peine des écouteurs qui nous offrent un support pour la technologie audio 3D, et qu’ils ont cette qualité sonore. De plus, ils sont un accessoire officiel et ont été calibrés pour offrir des performances maximales avec votre toute nouvelle PS5.

