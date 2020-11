Sony Playstation 5 :

La version originale de The Elder Scrolls: Skyrim il a été lancé il y a neuf ans pour PS3, Xbox 360 et PC, mais plus tard Bethesda a publié une réédition qui sous le nom de The Elder Scrolls V: Skyrim: Special Edition a rassemblé tout le contenu supplémentaire publié pour le jeu, amélioré certains aspects graphiques et, surtout, permis de jouer avec mods sur console.

Cette version de Skyrim peut être jouée sur Xbox Series X / S en utilisant la rétrocompatibilité de la console de Microsoft et les premiers mods de nouvelle génération ont commencé à arriver; en particulier un a été publié qui permet déverrouiller la fréquence d’images par seconde du jeu, quoi est initialement plafonné à 30 ips, ce qui donne un ratio de jusqu’à 60 images par seconde sur Xbox Series X / S.

Pouvez-vous voir un vidéo à partir du résultat ci-dessous:

Skyrim entièrement modifié sur la série X fonctionnant à 60fps (fréquence d’images non plafonnée à l’aide d’un mod). Je ne m’attendais pas à ce que je finisse par jouer à nouveau, mais nous y sommes. pic.twitter.com/XfGush1kiQ – Nik Bailey (@nikobe) 23 novembre 2020

A été le moddeur Smudgey5000 qui a créé le mod Débloquer FPS en l’absence de patch officiel Bethesda: alors que la société décide ou non de publier une mise à jour pour déverrouiller le framerate de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, ce fan a réussi à le faire avec un mod qui modifie simplement un fichier du jeu pour désactiver Vsync et supprimer le blocage des images par seconde.

Comment jouer à Skyrim à 60 ips sur Xbox Series X / S avec les succès activés

En tant que mod communautaire, son créateur avertit que la fréquence d’images n’est peut-être pas entièrement stable, mais que les consoles Microsoft n’auront aucun problème à atteindre 60 fps. Une fois installé, vous devez redémarrer le jeu et, comme d’habitude, l’activer verrouille les succès, mais il semble ce blocage peut-il être surmonté si ces étapes sont suivies:

Démarrez le jeu et allez dans le menu mod. Téléchargez et activez le mod Uncap FPS. Redémarrez le jeu et ouvrez à nouveau le menu mod. Désactivez le mod Uncap FPS et redémarrez le jeu.

En suivant ces étapes, le jeu ne reconnaîtra aucun mod actif, donc autoriser les réalisations, mais le fichier qui bloquait les images à 30 images par seconde aura été modifié avec succès, de sorte que le jeu fonctionnera jusqu’à 60 images par seconde sur la console Microsoft.

Si tu es interessé par The Elder Scrolls: Mods Skyrim Special Edition sur n’importe quelle plateforme (PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC), vous pouvez voir une compilation des meilleurs dans cet article.