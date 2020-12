Sony Playstation 5 :

SNK ouvre la voie à l’arrivée de votre prochaine console Neo Geo, une console que nous avons appris l’année dernière à avoir design beaucoup plus moderne et offre une sensation de jeu “merveilleuse”. En ce sens, ils ont présenté le projet comme le Neo Geo de la «prochaine génération», et maintenant ils ont annoncé via leurs réseaux sociaux que ce matériel sera disponible en 2021. Pour le moment, sa date d’arrivée en Espagne est inconnue.

Une toute nouvelle console arrive de SNK en 2021!

Un système pour combler les besoins entre fans passionnés et passionnés de jeux sur console! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 15 décembre 2020

La nouvelle génération de Neo Geo arrivera en 2021

La société SNK, qui a récemment fait la une des journaux après que le prince héritier d’Arabie saoudite est devenu son principal actionnaire, a révélé via son compte Twitter officiel que la nouvelle console Neo Geo arrive en 2021. En ce sens, ils soutiennent que cette plateforme “Répondre aux besoins des fans passionnés et des amateurs de jeux sur console”.

Comme on peut le voir sur l’image qu’ils ont partagée, le logo comprend le symbole du signal WiFi et une image du monde en arrière-plan, ce qui implique que les joueurs peuvent éventuellement rester connectés les uns aux autres et profiter de certaines autres fonctionnalités en ligne ou multijoueur. Les joueurs pourront peut-être entrer en compétition les uns avec les autres, mais nous devrons attendre que SNK révèle plus d’informations à ce sujet.

La dernière console que nous avons appréciée de la société était le Neo Geo Mini, qui comprenait un catalogue avec des classiques de cette plate-forme. “Un matériel Neo Geo nouvelle génération arrive après le Neo Geo Mini”, a souligné la société au moment de l’annonce de cette nouvelle Neo Geo. «Avec un design moderne et une merveilleuse sensation de jeu, il peut même se connecter au Neo Geo Mini. Le nouveau matériel vous donnera le tour Neo Geo que vous n’avez jamais expérimenté“.