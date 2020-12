Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques offre des jeux gratuits pour Noël tous les jours avec une promotion renouvelée à 17h00 (heure de la péninsule espagnole). C’est pourquoi nous connaissons déjà le jeu aujourd’hui, qui n’est autre que Solitairica. Ce titre indépendant développé et édité par Righteous Hammer Games sera disponible gratuitement ici pour seulement 24 heures.

Solitairica est un RPG de cartes Initialement sorti en 2016 et disponible exclusivement pour PC. Il est généralement au prix de 7,99 sur Epic Games Store, mais pendant les prochaines 24 heures, il sera disponible gratuitement dans le cadre de votre promotion de vacances. Sa proposition adapte la mécanique de Solitaire, le jeu de cartes classique, à la dynamique des RPG.

Tout au long de cette aventure nous devrons affronter des hordes d’ennemis en utilisant le pouvoir du solitaire et quatre énergies principales: attaque, défense, agilité et volonté. Au cours de ces batailles, nous pouvons mettre en pratique diverses tactiques, en plus d’utiliser des objets et des sorts pour finir les armées du mal coincé, un méchant qui a brisé tous les cœurs du royaume de Myriodd. Les combats sont générés de manière procédurale, le défi augmente son niveau et nous aurons la possibilité d’améliorer nos cartes.

Plus de jeux gratuits et de réductions de Noël

La liste des jeux gratuits d’Epic Games Store il a été divulgué dès le début de la promotion, nous savons donc déjà quels titres la boutique numérique offrira à ses utilisateurs jusqu’au 31 décembre. La promotion se termine dans quelques jours, donc il n’en reste plus que deux: Torchlight II et Jurassic World Evolution.

Ce qui durera un peu plus longtemps sera le Vente de Noël Epic Games Store, comme la société a annoncé que des réductions sur les jeux de son catalogue seront disponibles jusqu’au 7 janvier à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Il faut se rappeler qu’en plus des remises disponibles dans chacun des jeux, il est possible d’ajouter 10 remises supplémentaires grâce au Coupon épique, qui cette fois est illimité.