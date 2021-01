Sony Playstation 5 :

Sega a annoncé que Puyo Puyo Tetris 2 a reçu un nouvelle mise à jour gratuite cela apporte des nouvelles intéressantes pour les propriétaires de jeux, à commencer par le fait que Sonic lui-même, la mascotte emblématique de la société japonaise, rejoint la liste des personnages titres jouables.

La mise à jour

Le truc ne s’arrête pas là, puisqu’en plus de Sonic Nous pouvons également sélectionner Mme Accord, Lidelle et The Ocean Prince, c’est la première fois que nous pourrons jouer avec eux en Occident depuis Puyo Pop Fever. Bien sûr, ces quatre nouveaux héros ont leurs propres capacités spéciales que nous pouvons utiliser dans le mode Bataille des exploits.

Entre autres nouveautés Il convient également de noter l’inclusion d’un nouveau mode de jeu en ligne appelé Boss Raid. dans lequel nous pouvons coopérer avec d’autres joueurs pour affronter de puissants boss. Finalement, il faut souligner que quatre nouveaux thèmes musicaux ont été ajoutés (dont un que les fans de Sonic reconnaîtront certainement bientôt) et 20 nouveaux avatars avec lequel personnaliser notre profil de joueur.

La combinaison de deux grands jeux de puzzle

Puyo Puyo Tetris 2 est un jeu de puzzle qui combine le gameplay de Puyo Puyo et Tetris pour créer toutes sortes de modes de jeu fous. Il est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S et Xbox One au prix de détail suggéré de 39,99 euros. Bien sûr, la mise à jour peut déjà être téléchargée sur chacun d’eux. De plus, il arrivera bientôt sur Steam.

Si le jeu vous intéresse, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous lui avons consacrée lors de sa mise en vente l’année dernière, un texte dans lequel nous commentions qu ’« ils servent à déconnecter les mondes ouverts, les drames interactifs et à se réconcilier avec mécanique que Ils s’accrochent pendant des heures, de nombreuses heures, à rien que vous appréciez avec le genre“.