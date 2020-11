Sony Playstation 5 :

La suite du hit Sonic: le film commencer la production au début de l’année prochaine. Le producteur et distributeur Paramount Pictures a confirmé qu’ils commenceraient à faire le film le 15 mars et prévoyez de conclure avec 10 mai 2021, selon un document enregistré au Commission du film de la Colombie-Britannique diffusé par Nintendo Life.

Le ruban est mentionné dans le document avec le nom de code Colline d’émeraude. La production sera en charge Films d’énergie rouge, sous la direction du directeur de production Abraham Fraser (Il a travaillé comme directeur de l’emplacement sur le premier film et de nombreux autres projets comme Elysium et Bates Motel).

La production aura un budget estimé de 20 millions de dollars, bien qu’il soit prévisible que ce chiffre ne reflète pas d’autres dépenses, telles que la post-production et le marketing, puisque Sonic: Le film avait un budget, selon les données de BoxOfficeMojo, de 85 millions de dollars.

Sonic: The Movie 2 (le titre de la cassette n’a pas encore été annoncé) sera présenté en première sur 8 avril 2022 s’ils ne changent pas les plans de Paramount Pictures. Avoir l’équipement d’origine: dans le adresse Jeff Fowler et dans le scénario Pat Casey et Josh Miller. Il n’a pas été confirmé si Ben Schwartz continuera à être la voix de Sonic ou si Jim Carrey réapparaîtra en tant que Dr. Robotnik.

ROND DEUX AVEC LE BLEU !! 🤟💙https: //t.co/YTabuZy08C – Jeff Fowler (@fowltown) 28 mai 2020

La meilleure première d’un film de jeu vidéo

Le film Sonic en direct sortira le 14 février en Espagne et dans d’autres territoires. En Amérique, il est devenu le Meilleure sortie d’un film basé sur un jeu vidéo Histoire; en mars, on parlait déjà qu’il avait soulevé 300 millions de dollars dans le monde, plus du triple du coût de production.

“Il ne va pas prendre d’Oscar ni un film qui va changer nos vies, mais il n’a ni l’intention ni besoin de l’être”, a écrit Carlos Leiva dans son critique. «Parfois, nous voulons juste voir un hérisson bleu sprinter sur l’écran et chasser de l’esprit un savant fou obsédé par le tuer. […]”.