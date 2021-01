Sony Playstation 5 :

Sonic le film C’est devenu l’une des surprises les plus agréables que 2020 nous a laissées avant que la pandémie et d’autres événements malheureux ne prennent le contrôle de notre société en une année dont peu de gens se souviendront avec une affection particulière. Mais juste avant tout ça, Paramount a réussi à nous offrir un film d’action réel plus que digne et très divertissant de la légendaire mascotte Sega, faisant ainsi taire bon nombre des voix critiques qui se sont élevées autour de cette production en raison du design controversé que Sonic portait dans sa première bande-annonce, une controverse qui a même conduit à retarder sa première pour redessiner le personnage en un personnage beaucoup plus cohérent et fidèle à ce qui a été vu. dans les jeux vidéo.

Jim Carrey, le meilleur méchant dans un film de 2020

Mais plus que le hérisson bleu lui-même, Jim Carrey était pour beaucoup la véritable star du film pour son portrait particulier du méchant mythique de la saga, le Dr Robotnik., quelque chose qui maintenant Association Critics Choice (CCA) voulait récompenser dans sa première édition du Critics Choice Super Awards, quelques prix destinés aux séries et films de super-héros, science-fiction, fantastique, terreur, action et animation.

Être un peu plus précis, le prix que Sonic The Movie a remporté va directement à Carrey, qui a été récompensé dans la catégorie “Meilleur méchant dans un film”. Au-delà de cela, les grands gagnants de ce gala ont été Palm Springs et Soul dans les catégories de films avec trois prix chacun, tandis que The Boys a été la série la plus récompensée avec quatre.

Le succès de Sonic The Movie

Si vous souhaitez en savoir plus sur Sonic La Pelcula, nous vous encourageons à jeter un œil au reportage que nous lui dédions dans Vandal lors de leur sortie, où nous vous disons qu’il s’agit “un divertissement de qualité et qui, surtout, parvient à nous divertir. Rien de plus, rien de moins. »D’ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler que son succès a été tel qu’il y a déjà une suite en cours.