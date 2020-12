Sony Playstation 5 :

Sons Of The Forest est le nouveau jeu d’End Night Games, les créateurs de The Forest, et sert de suite directe à cet intéressant titre d’horreur de survie. Aujourd’hui, ses créateurs ont publié un nouvelle bande-annonce, le deuxième depuis qu’il a été annoncé lors du gala The Game Awards 2019, dans lequel vous pouvez voir plusieurs séquences de son gameplay et certaines touches qui le rendent digne du titre de la suite.

Comme dans le premier, Sons Of The Forest propose un aventure de survie dans une forêt fantasmagorique habitée par des êtres étranges organique qui terrorisera notre établissement pendant que nous essayons de l’adapter pour ne pas dormir en plein air. Il a des mécanismes et des animations spectaculaires de interaction avec l’environnement, y compris creuser dans la terre, couper des bûches, construire des barrières Vous pouvez les voir ci-dessous, dans la deuxième bande-annonce du projet, qui a été complètement enregistrée dans la dernière version du jeu.

Nouvelles et détails de cette suite

Certains fans ont disséqué cette nouvelle bande-annonce en essayant de trouver certains des nombreux détails qui y sont cachés; par exemple, ils expliquent très facilement comment certains des êtres qui apparaissent dans la vidéo semblent avoir un comportement amical avec le joueur humain, ce qui pourrait suggérer que l’intrigue de cette suite pourrait tourner autour de cette étrange espèce d’humains modifiés, de leurs origines et de leur relation avec la civilisation.

De plus, il y a eu certains développements par rapport au premier jeu. Il semble que maintenant l’arsenal d’armes est beaucoup plus grand et des pistolets et des fusils de chasse ont été inclus qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts aux mutants violents. Ceux, les cannibales ont également gagné en force et son comportement semble beaucoup plus complet que celui de la tranche précédente, ce qui entrave sans aucun doute la survie dans le jeu.

Sons Of The Forest arrivera sur PC en 2021. Le premier jeu, The Forest, est sorti il ​​y a quelques années sur PS4 et PC, vous pouvez lire notre analyse ici.