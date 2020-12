Sony Playstation 5 :

Les premiers opus des sagas God of War et Uncharted, publiés respectivement en 2005 et 2007, ils auraient pu avoir des remakes ou des remasters pour les mettre à jour avec les graphiques actuels. Cela a été confirmé par un ancien employé de Sony San Diego, un studio travaillant sur un projet encore inopiné, lors d’un streaming auquel il a participé avec David Jaffe, directeur de Twisted Metal et God of War.

L’ancien ouvrier est Michael Mumbauer, qui occupait une position de leader dans l’étude de Sony à San Diego. Maintenant, en dehors de ce rôle, il a révélé des projets secrets qui n’ont finalement pas vu le jour. Mumbauer explique qu’il a commencé sa carrière chez Sony en conseillant le contenu artistique de groupes qui soutenaient d’autres studios de la société, mais lui a ensuite donné plus de responsabilités pour les remakes et les remasters.

Au cours de cette étape, Mumbauer assure que J’ai essayé de réaliser des projets à grande échelle avec des franchises comme God of War ou Uncharted; au début, il a essayé d’élargir l’univers des deux avec des productions telles que des séries télévisées, mais comme il ne pouvait pas J’ai essayé de m’attaquer aux nouvelles rééditions des premiers jeux de chaque série. Il assure que ce moment était la clé de ces idées parce que Shawn Layden était alors président de SIE Worldwide Studios. et il était très intéressé par les remakes.

Des idées qui ont échappé

Cependant ces idées ne se sont pas matérialisées. Michael Mumbauer n’entre pas dans les détails sur les raisons pour lesquelles ces remakes ont été laissés pour compte, il n’explique même pas à quel niveau de production ils étaient; s’il s’agissait simplement d’une idée ou d’un souhait, ou si au contraire quelque chose de matériel avait déjà été travaillé.

Ce que nous savons, c’est que ces projets ont été planifiés dans le Sony San Diego Studio, une équipe mystérieuse dont pour le moment on ne sait pas dans quel jeu ils travaillent; selon les signatures qui ont eu lieu tout au long de ces années Il semble que ce soit un jeu d’action à la troisième personne, similaire précisément à Uncharted, mais rien d’autre. La dernière grande nouvelle de cette étude est que son mystérieux projet n’a pas été annulé.