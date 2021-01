Sony Playstation 5 :

Hier, nous avons appris dans un magasin que Sony prévoyait de cesser la production et la distribution de plusieurs modèles PlayStation 4 au Japon pour concentrer ses efforts sur la fabrication de PS5. Selon les rapports GAME Watch efficacement Sony Interactive Entertainment Japon Asie a confirmé que la production de tous les modèles PS4 Slim (CUH-2000) sauf un se termine, et de tous les modèles PS4 Pro (CUH-7000) au Japon. Le seul modèle qui continuera à être vendu dans le pays sera le modèle standard PS4 Slim avec 500 Go et la couleur Jet Black. Aucune annonce n’a été faite sur des mesures similaires pour l’Occident et sur la manière dont elles pourraient affecter l’Espagne.

Le plan de Sony est utilisez des lignes de production gratuites pour vous consacrer à PlayStation 5, qui continue d’être en rupture de stock dans le monde et notamment en Asie, où un faible pourcentage des unités fabriquées au lancement a été distribué. PS4 Slim est sorti en 2016, la même année que PS4 Pro, et a remplacé le modèle PS4 d’origine (CUH-1000) dont la fabrication est terminée depuis longtemps.

La rétrocompatibilité PS5 rend la fabrication PS4 moins nécessaire

La PS5 est rétrocompatible avec le catalogue PS4 et, en fonction des options de jeu, elle applique également des améliorations graphiques aux performances offertes par PS4 Pro. Pour cette raison Le modèle PS4 Pro n’a plus de fonction stratégique pour Sony, ils cherchent à offrir une option abordable pour leurs jeux avec les modèles PS4 Slim et PS5, avec et sans lecteur de disque.

Depuis son lancement en novembre, PlayStation 5 est épuisé à chaque nouveau lot d’unités -tous avec des réservations en ligne-, et c’est pour cette raison qu’ils chercheraient toutes les alternatives pour couvrir la demande, lésée par la spéculation. Des ventes allant jusqu’à 18 millions de consoles sont attendues d’ici 2021.