Sony Playstation 5 :

Selon les informations de Bloomberg, les deux principales sociétés de jeux vidéo japonaises, Sony et Nintendo, ils obtiennent cette année des chiffres qui dépassent les records précédents qu’ils avaient eux-mêmes établis. Plus précisément, les chiffres des deux sociétés dépassent les quotas enregistrés au cours des années de sortie de la PS2 et de la Wii, les consoles les plus réussies de ces marques, grâce au succès de la PS5 et de la Nintendo Switch.

Dans le cas de Sony, la société PlayStation Vous voyez le prix de vos actions augmenter de 2,66% par action, atteignant un prix de 10 025 yens, qui à son tour reste à environ 95,67 $ aujourd’hui. Selon les données de Bloomberg, Sony n’a pas dépassé cette barrière sur le marché boursier japonais depuis le lancement de la PS2 en 2001.

Il va sans dire c’est lié à la première de PS5 dans le pays japonais. Dans les semaines qui ont suivi sa mise en vente, la console de nouvelle génération a déjà réussi à placer plus de 200 000 unités sur le marché japonais, et compte tenu du fait que là aussi, comme en Espagne et dans le reste du monde, il y a des problèmes de stock.

Nintendo bat les records de 2007

Dans le cas de Nintendo, leurs parts ont augmenté de 6,6% de sa valeur, s’élevant aujourd’hui à un total de 67 850 yens. En échange on parle de 647,95 $. Comme pour Sony, c’est la plus grande valeur du stock de Nintendo depuis le lancement de la Wii en 2007, sa dernière console la plus réussie.

Si Sony peut remercier la PS5 pour son succès, Nintendo peut faire de même avec Commutateur; oui, la différence ici est que la console a été lancée en 2017. Cependant, semaine après semaine, nous voyons comment l’hybride est placé au sommet du matériel de jeu vidéo le plus vendu. Les dernières données dont nous disposons – de nouveaux rapports de ventes sortent aujourd’hui au Japon – le montrent Switch a déjà vendu plus de 16 millions d’unités dans le pays asiatique.

À Bloomberg, ils soulignent que l’enfermement causé par le COVID-19[feminine aide les sociétés de jeux vidéo à augmenter leur valeur boursière. En fait, d’autres entreprises comme Capcom ou Koei Tecmo ils ont également atteint des records aujourd’hui dans le parc de Tokyo.