Sony Playstation 5

Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, n’est pas sûr de connaître la direction du service pour le moment.

La Sony nouvelle génération avec PS5 a été mis en vente dans le reste du monde -y compris en Espagne- dans le passé 19 novembre. Bien que pour l’instant il n’y ait pas beaucoup de jeux de nouvelle génération pour l’accompagner, il existe de nombreux titres à jouer pour PS4. PS Plus Collection permettra d’accéder à d’excellents jeux PS4 gratuits pour les utilisateurs de PS5.

De plus, vous bénéficierez des avantages que proposera la nouvelle console Sony et même, peu de temps avant la mise en vente de la machine, Sony a annoncé trois nouveaux ajouts au service. Avec ceux-ci, il reste une liste de jeux avec un total de 20 titres PS4 qui seront gratuits sur PS5. Mais,il y aura plus?

Bon dans ce domaine Il semble que Sony ne soit toujours pas sûr. Dans une interview pour GQ, Jim Ryan, PDG de PlayStation, a été sincère lorsqu’il a déclaré qu’il ne savait pas trop où aller avec le système. L’essentiel était que les nouveaux arrivants sur PS5 puissent revenir pour profiter de bons jeux. Cependant, il semble que ils attendront de voir comment la collection PS Plus est utilisée avant de continuer à ajouter.

“Eh bien, nous devrons attendre de voir comment le monde recevra PS Plus Collection, les jeux auxquels on joue et combien, avant de prendre des décisions. Nous pensons que ce sera potentiellement une excellente acquisition pour les utilisateurs car, sinon jamais vous avez eu PS4, et choisissez maintenant PS5, en gros vous allez avoir une PS4, non? “

Pour le moment, et comme nous l’avons indiqué, la liste des jeux ajoutés au service jusqu’à présent, est assez solide. Mais sûrement plus d’un utilisateur ne dirait pas non à quelques autres, ¿¿ce n’est pas vrai? Ryan a parlé hier de changements possibles pour PlayStation Now, donc un système comme Xbox Game Pass sur PlayStation Ce ne serait pas déraisonnable, même si on ne sait jamais.

¿Que manque-t-il actuellement à la collection PlayStation Plus??