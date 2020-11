Sony Playstation 5 :

PS5 a été publié avec un service appelé Collection PS Plus qui permet à tous les abonnés PS Plus d’accéder à une série de titres PS4 qui, selon la société, ont défini la génération précédente. Ils sont un total de 20 jeux vidéo, la plus importante de la console, accessible uniquement gratuitement si vous associez votre compte à une PS5. Profitant du fait que la nouvelle console Sony permet d’ajouter plus d’un compte, certains joueurs vendent l’accès à la collection PS Plus aux personnes avec PS4 qui n’ont pas de PS5 à portée de main. Et Sony l’a remarqué.

Apparemment, de nombreux utilisateurs de PS5 font la promotion sur des portails comme eBay tour pour lequel, contre paiement de cinq livres, thé Ils vous permettent d’activer votre compte sur votre console afin que vous puissiez jouer à la collection PS Plus depuis PS4. Et est-ce que les jeux de cette compilation ne sont accessibles qu’à partir de PS5, mais une fois ajoutés à la bibliothèque, ils y restent pour toujours (tant que vous gardez votre abonnement PS Plus actif), donc pour seulement cinq euros, dollars ou livres Vous avez accès aux 20 meilleurs jeux PS4.

Des centaines de comptes et de consoles ont déjà été interdits

La collection PS Plus étant conçue comme une passerelle vers le catalogue Sony pour les lecteurs PS5, la société, qui a compris le truc, a commencé à interdire les comptes des joueurs qui utilisent cette faille. Apparemment les interdictions, qui affectent les utilisateurs PS5 et PS4, ont commencé en Chine et il y a déjà des centaines d’utilisateurs qui ont perdu l’accès à leur profil PSN pour avoir essayé de trouver les ficelles de ce système et d’en profiter.

On ne sait pas exactement comment Sony détecte qui a utilisé cette méthode, mais il semble que la société interdit ceux qui se connectent à la PS5 avec de nombreux comptes en une seule journée. Certains utilisateurs ont eu plus de 20 connexions sur leur console à cinq livres chacun, ce qui aurait déclenché les alarmes de Sony.

La plupart des comptes seront injouables pendant les deux prochains mois, y compris les vacances de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.

Pire encore, certaines consoles PS5 sont interdites.

Les joueurs l’appellent “Massacre du jour de Thanksgiving du SIE”.

PlayStation HK n’a pas répondu au problème pour le moment. pic.twitter.com/Y27LHCmDPC— 王 之 乎 (@zhihuwong) 26 novembre 2020

Comme vous pouvez le voir dans les tweets ci-dessus, certains utilisateurs n’ont été bannis que pendant deux semaines, mais d’autres ont vu leur console PS5 interdite. La communauté a commencé à faire rage à propos de ce qu’elle appelle déjà le «massacre de Thanksgiving de Sony».

Collection PS Plus Il propose actuellement une sélection de 20 titres parmi lesquels on trouve à la fois des jeux PlayStation exclusifs, tels que Bloodborne ou God of War, ainsi que des développements tiers, tels que Final Fantasy XV ou Fallout 4. Pour le moment, c’est une liste fermée que vous pouvez voir complète ici , mais on ne sait pas si à l’avenir il se développera avec de nouveaux jeux.