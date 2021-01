Sony Playstation 5 :

Sony arrêtera la production de certains modèles PS4 et PS4 Pro, comme l’a révélé un magasin japonais sur une photo publiée sur Twitter. “Chers consommateurs: en raison de la fin de la fabrication, les produits suivants ne seront plus en stock.” La liste des modèles est la suivante:

PS4 500 Go Blanc glacier PS4 1 To Noir jaisPS4 1 To Blanc glacier PS4 2 To Noir jaisPS4 Pro 1 To Blanc glacier

Cela n’affectera donc pas les modèles standard, PS4 500 Go Noir et PS4 1T Noir., mais cela indique l’intérêt de Sony à détourner la fabrication de modèles de la PS4 vers la PlayStation 5, qui est épuisée dans le monde entier. Aussi, depuis la nouvelle console est compatible avec le catalogue PS4, la transition vers PS5 peut se produire beaucoup plus rapidement: les jeux PS4 en magasin ou sur le PS Store continueront à se vendre normalement, qu’ils soient joués sur PS4, PS4 Pro ou PS5.

D’autre part, Sony souhaite toujours conserver sur le marché une option plus abordable pour PS5 telle que la PS4 pour les joueurs qui ne prévoient pas de passer à la prochaine génération ou qui ne prévoient pas de profiter de la résolution 4K, similaire à la stratégie de Microsoft avec la Xbox Series X et la Xbox Series S. Pour le moment, Sony n’a pas fait de déclaration officielle sur les projets de disponibilité de la PS4 au Japon ou en Occident. PS4 est sorti fin 2013 et PS4 Pro est sorti en 2016.

PS5 est en vente maintenant

La PlayStation 5 est déjà en vente en Espagne et dans le reste du monde, du moins en théorie. Depuis le début, seules les unités réservées en ligne ont été vendues et les différents transferts ont été épuisés en quelques minutes, ce qui a encouragé la spéculation. Malgré ces inconvénients, on estime qu’il s’agit de la PlayStation et des ventes allant jusqu’à 18 millions de consoles sont prévues d’ici 2021.