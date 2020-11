Sony Playstation 5 :

Playstation 5 est dans la semaine de ses débuts en Espagne et une autre bonne poignée de territoires et, pour le célébrer, Jim Ryan, PDG de la marque PlayStation, donne de nombreuses interviews pour parler de sa nouvelle console ou de l’avenir de la marque.

Avec PS5, l’une des nouveautés est un nouveau service appelé Collection PlayStation Plus, une sorte de jeu PS4 “The Best of” qui permet aux utilisateurs de Les abonnés PS + téléchargent et installent 20 jeux de la génération précédente sur sa nouvelle PS5 parmi lesquelles on retrouve de belles sorties comme Uncharted 4, God of War ou Days Gone.

Dans une interview avec le magazine GQ, Jim Ryan a parlé de ce service, soulignant que pour le moment, ils ne savent pas où ira cette collection de classiques PS4 à l’avenir: “Eh bien, attendons de voir comment le monde recevra la collection Plus. Vous savez, à quels jeux sont joués et combien sont joués avant de prendre des décisions à leur sujet. Nous pensons que cela a le potentiel d’être un excellent outil d’acquisition. On pourrait dire que si vous n’avez jamais eu de PS4 et que vous achetez une PS5, en gros vous achetez aussi une PS4, n’est-ce pas? », Dit Ryan en désignant les jeux inclus dans le service.

Il fait également allusion à une réponse au Game Pass

Ryan lui-même a également laissé des déclarations très intéressantes dans une interview avec le portail TASS dans laquelle il laisse la porte ouverte à une éventuelle réponse de Sony au service Game Pas de Microsoft, commentant que “des nouvelles arriveront, mais pas aujourd’hui. Nous avons PlayStation C’est maintenant notre service d’abonnement et qu’il est disponible sur plusieurs marchés. “

Où faire évoluer PS Plus Collection? Sony crée enfin un service “similaire” à Game Pass ou parie sur l’extension de la “Plus Collection” ou PS Now? Ces questions, et bien d’autres, pourraient trouver une réponse tout au long de cette génération.