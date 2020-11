Sony Playstation 5 :

Cette semaine, nous parlons d’un bug ennuyeux qui affectait un certain nombre d’utilisateurs de PlayStation 5, qui a bloqué la file d’attente de téléchargement et il était impossible de télécharger des jeux que nous voulons installer et jouer.

La solution au bogue ennuyeux de la file d’attente de téléchargement

Si vous avez rencontré des problèmes lors du téléchargement de jeux avec des messages «En attente de téléchargement» ou «Afficher les détails» sur PS5, veuillez mettre à jour le logiciel système avec la dernière version, démarrer votre PS5 en mode sans échec, puis reconstruire la base de données. Voir «PS5: options de mode sans échec» sur https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 19 novembre 2020

Initialement la seule solution trouvée par les utilisateurs pour résoudre ce problème était de redémarrer complètement la console et de la restaurer aux paramètres d’usine par défaut avec tous les inconvénients que cela impliquait. Heureusement, Sony a publié une déclaration officielle pour expliquer comment nous pouvons nous débarrasser de cette erreur de programmation sans recourir à des mesures aussi drastiques.

Comme nous en sommes informés depuis le compte PlayStation officiel, La première chose que nous aurons à faire est de mettre à jour notre PS5 avec la dernière version disponible de son système d’exploitation et de la démarrer en mode sans échec.. Pour ce faire, nous devrons éteindre la console et l’allumer en maintenant enfoncé le bouton de la machine pendant plusieurs secondes jusqu’à ce que nous entendions un second bip qui devrait retentir après 7 secondes.

Une fois que cela est fait, connectez le contrôleur avec le câble USB et appuyez sur le bouton PS sur le contrôleur. En ce moment Le menu Mode sans échec devrait apparaître, où vous devez choisir l’option “Reconstruire la base de données”. Après cela, le bogue aurait dû être corrigé et vous devriez être en mesure de télécharger à nouveau vos jeux.

PlayStation 5 épuisée dans toute l’Espagne

La PlayStation 5 est déjà en vente en Espagne, même si, comme nous vous l’avons informé hier, son premier et son deuxième lots, prévus pour la mi-décembre, sont déjà épuisés. Vous pouvez tout savoir sur la console grâce à notre guide et à l’analyse que nous lui consacrons dans Vandal.