Sony Playstation 5 :

Ceux qui veulent une PlayStation 5, dans son modèle standard ou Digital Edition, auront encore une chance avant la fin de l’année.. La console a été lancée en Espagne le 19 novembre, mais une forte demande a rendu nécessaire de n’utiliser qu’un système de réservation en ligne, sans possibilité de l’acheter en personne en magasin. Il semble que cela continuera à être la norme dans les semaines à venir: “Nous vous rappelons que le nouvel envoi de PS5 qui arrivera avant la fin de l’année ou continuera d’être vendu exclusivement en ligne. Il n’y aura pas d’unités à vendre dans les magasins physiques », a déclaré PlayStation Espagne.

Nous vous rappelons que le nouveau lot de # PS5 doit arriver avant la fin de l'année ou continuer à être vendu exclusivement en ligne. Il n'y aura pas d'unités à vendre dans les magasins physiques

On sait que de nouvelles unités arriveront en décembre, bien qu’en nombre légèrement inférieur au lancement de la semaine dernière et que la plupart des réserves s’épuisent déjà. Sony promet plus d’unités avant et après Noël, mais la production, même si elle est supérieure à celle de la PS4, ne parvient pas à répondre à la demande de PS5: «Vous pouvez être sûr que nous travaillons très dur pour avoir une livraison importante sur le marché tant avant comme après Noël », a déclaré Jim Ryan. Il n’est pas étonnant que la PS5 soit le plus gros lancement de console, dépassant le succès de son prédécesseur en 2013.

Spéculation tirée, vols …

Cette pénurie de PS5 a accru le picaresque, à commencer par les spéculations de ceux qui ils obtiennent une console pour la revendre à un prix plus élevé, généralement le double des prix officiels -environ 1000 euros-. Parfois, des groupes organisés accumulent des milliers de consoles grâce à des programmes qui suivent toute offre au moment où les nouvelles consoles disponibles apparaissent.

Nous avons également vu des cas de vol, comme le camion qui a transporté la PS5 au Chili et qui nous a empêché d’arriver à temps pour le lancement de la PS5 dans le pays. D’autres acheteurs ont vu leurs commandes remplacées par des boîtes vides, des briques, de la nourriture pour chats ou d’autres produits moins chers, ou livreurs qui n’ont pas livré la console à sa destination, quelque chose qui semble avoir été assez courant au Royaume-Uni.