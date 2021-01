Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne a annoncé aujourd’hui quels seront les jeux PS Plus gratuits pour ce prochain mois de janvier. Parmi eux, on découvre Shadow of the Tomb Raider, GreedFall ou Dawn of Fear, ainsi que le jeu vidéo Maneater, qui est inclus exclusivement pour les joueurs PS5. Le jeu est sorti sur la console de nouvelle génération de Sony le 12 novembre dernier et, comme un moyen de rémunérer les acheteurs qui sont également abonnés PS Plus, il semble que l’entreprise sera rendre l’argent.

Maneater, le titre PS5 qui vient d’arriver sur PS Plus

L’utilisateur de Reddit BraeWhyit a récemment partagé un message qu’il a reçu sur sa console PS5, déclarant que récupérer l’argent dépensé sur le jeu Maneater sous forme de crédit pour le PS Store, et que vous pouvez à votre tour conserver le jeu dans votre bibliothèque PS5. Il est à noter que votre compte PlayStation provient des États-Unis, nous ne savons donc pas si ce remboursement sera répété dans d’autres régions.

“En tant qu’abonné Playstation Plus, nous vous rembourserons le prix d’achat de ce produit dans votre portefeuille Playstation Store, car il s’agit d’un jeu Playstation Plus mensuel. Cela n’affectera pas votre capacité à jouer, car nous ne l’avons pas supprimé de votre bibliothèque “, est le message de Sony que BraeWhyit a partagé sur le forum. L’utilisateur indique également qu’il n’a pas encore reçu l’argent, mais soutient également que ces types de remboursement prennent quelques jours pour être effectués.

Quant à Maneater, est présenté comme un jeu en monde ouvert qui se déroule sur les fonds marins. Les joueurs incarnent un dangereux requin sanguinaire, avec lequel ils devront survivre dans un environnement hostile plein d’ennemis: humains et animaux. Le jeu, également lancé en novembre pour la Xbox Series X / S, présentait des améliorations, notamment: lancer de rayons, résolution HDR 4K native et fréquence d’images stable de 60 ips. Il peut également être trouvé sur PC, PS4 et Xbox One.

“Devenir un requin sanguinaire génétiquement muté pour semer la panique à la fois dans et hors de l’eau », nous avons écrit dans notre analyse du jeu.