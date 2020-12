Sony Playstation 5 :

Plus d’une semaine après la mise en vente de Cyberpunk 2077 Sony il a décidé supprimer le jeu du PlayStation Store, la boutique numérique de PS4 et PS5, et offrir des remboursements à tous les joueurs, dans un mouvement historique qui ne s’était pas produit auparavant avec un jeu de cette taille, et moins pour les raisons pour lesquelles cela a été fait, ayant une performance lamentable sur PS4 et Xbox One ainsi qu’une multitude de bugs, quelque chose que ses propres créateurs, CD Projektils ont admis, disant qu’ils n’avaient pas suffisamment testé le jeu.

Pour traiter le retour, PlayStation a lancé un site Web, avec la déclaration suivante:

“SIE s’efforce d’assurer un haut niveau de satisfaction client, nous allons donc commencer à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. “

“Une fois que nous aurons confirmé que vous avez acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons à traiter votre remboursement. Veuillez noter que l’exécution du remboursement peut varier en fonction de votre mode de paiement et de votre institution financière.”

CD Projetk RED annonce qu’il continue de supporter Cyberpunk 2077 sur PS4

Suite à l’annonce de SIE de retirer le jeu de la boutique numérique PS4, CD Projekt RED a également publié une déclaration éclairant la situation. Tout d’abord, la société polonaise explique que cette décision a été prise après avoir tenté de conclure un accord avec Sony pour le retour des copies numériques de Cyberpunk 2077.

Dans la déclaration, ils préviennent que le jeu ne sera pas disponible sur PS4 jusqu’à nouvel ordre et ils «travaillent dur» pour le remettre sur le PS Store. Ils se souviennent également que vous pouvez continuer à acheter en édition physique à la fois en magasin et en ligne. C’est pourquoi CD Projekt RED garantit que continuera à soutenir Cyberpunk 2077 sur la console, rassurant les utilisateurs qui ont déjà le jeu et ne veulent pas le retourner. Bien que le titre ne soit pas disponible à l’achat sur le PS Store, il est continuez à recevoir des mises à jour.

Mise à jour importante pour les utilisateurs de @PlayStation pic.twitter.com/fCB4z74M3z Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 décembre 2020

Comme il ne pouvait en être autrement, les sacs n’ont pas bien reçu les nouvelles des dernières heures, et pour le moment CD Projekt part déjà en baisse de 15%, qui s’ajoute aux chutes des derniers jours qui ont fait perdre à leurs fondateurs environ 1 milliard en valeur boursière.

L’un des jeux les plus attendus de ces dernières années se transforme en l’une des sorties les plus désastreuses de l’histoire

La controverse sur les retours a commencé lundi matin, lorsque CD Projek a publié une déclaration s’excusant du statut des versions PS4 et Xbox One., e inviter les joueurs à retourner le jeu, malgré le fait que des heures plus tard, ils n’avaient pas parlé avec Sony, Microsoft ou avec le distributeur du jeu, Bandai Namco, ce qui a généré beaucoup de confusion dans les chaînes de magasins telles que GAME, et le PS Store et le Microsoft Store ont commencé à nier Retour. Parallèlement à cette déclaration, ils ont promis que Des correctifs importants arriveront pour les versions de PS4 et Xbox One pour fixer ses performances, avec deux correctifs majeurs en janvier et février.

Le même lundi après-midi dans un réunion d’urgence avec les investisseursÉtant donné que les actions de la société chutaient depuis des jours, CD Projekt a admis que ils avaient sous-estimé les problèmes sur PS4 et Xbox One, qu’ils ne l’avaient pas suffisamment testé et qu’ils n’avaient pas montré ces versions puisqu’ils y travaillaient jusqu’au dernier moment.