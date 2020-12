Sony Playstation 5 :

Lors de la présentation de l’Indie World Showcase Nintendo d’aujourd’hui, Mossmouth a annoncé que Spelunky et Spelunky 2 à venir sur Switch l’été prochain. Les deux roguelike seront jouables dans l’hybride après avoir parcouru une bonne liste de plates-formes: la première est sortie en 2008 pour PC, bien que plus tard elle soit également sortie sur PS3, PS Vita et PS4. Le second est sorti cette année sur PS4 et PC.

Ces jeux indépendants conçus par Derek Yu proposer une expérience roguelike presque nucléaire: notre objectif est de se faufiler dans les donjons procéduraux et atteindre la sortie en surmontant les obstacles et lutter contre les ennemis que nous y voyons. Peut être joué à la fois solo et coopératif, Il est beaucoup plus conseillé de le faire accompagné, ce qui rend ces jeux parfaitement adaptés sur Nintendo Switch.

Deux excellents roguelikes arrivent enfin sur Switch

Nous avons dit de Spelunky dans notre analyse que c’est “un jeu de plateforme 2D délicieux mais très hardcore, ne convient qu’à ceux qui ne se froissent pas face à de grands défis, et qui ratent la manière de comprendre la difficulté des jeux vidéo d’antan, dans lesquels vous n’aviez pas progressé en passant de nombreuses heures, mais en étant vraiment doué avec la commande, et apprenez à être de mieux en mieux. “

D’un autre côté, dans notre analyse de Spelunky 2 nous avons dit que “c’est un grand jeu de colonne vertébrale l’un des meilleurs roguelites fabriqués à ce jour. Une nouvelle référence qui illustre parfaitement tout ce qui est bon dans le genre et ses innombrables vertus. Oui, sa difficulté exaspérante ne le rend pas adapté aux moins patients, mais si ce que vous recherchez est un défi à la hauteur et un titre avec un gameplay à l’épreuve des bombes, plein de possibilités et de contenu, et dans lequel chaque jeu révèle quelque chose de nouveau et de surprenant qui vous permet de vous améliorer en tant que joueur, vous trouverez ici un achat indispensable qui vous offrira des centaines d’heures de plaisir. “