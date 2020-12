Sony Playstation 5 :

Spider-Man a permis aux joueurs espagnols et mondiaux de devenir Spider-Man. Le titre est signé par Jeux insomniaques et a toute une série de références et de guides à la fois la saga cinématographique du personnage et le monde de la bande dessinée en général, ainsi que de nombreux autres détails qui nous aident à nous immerger pleinement dans cette aventure de peter parker. De notre chaîne YouTube, nous voulions révéler tous les secrets qui cache le jeu. Ceux-ci sont ses 30 détails époustouflants:

Spider-Man et ses 30 détails époustouflants

La première chose que nous découvrons au démarrage du jeu est le logo de la société Marvel Studios, que nous pouvons voir dans les films qui font partie de l’univers cinématographique Marvel. Le cabinet n’autorise les tiers à utiliser ce logo que lorsque le produit a été approuvé par eux-mêmes et lorsqu’ils considèrent qu’il atteint “normes de qualité” Que recherchent-ils.

Si nous ne lâchons pas le web Peter va y pendre la tête en bas, adoptant ainsi la même posture qui caractérise habituellement le super-héros. Après avoir vaincu Kingping, je lui dirai: “On s’embrasse déjà?” en référence au premier film de 2002, où l’on pouvait voir cette belle scène du baiser entre Peter et Mary Jane qui est entré dans l’histoire du genre de film de super-héros.

Les films Spider-Man et de nombreux autres détails dans le jeu vidéo Insomniac Games

À un certain moment du jeu, notre costume se déchirera de la même manière que le costume de super-héros à la fin de sa rencontre avec le gobelin vert, à la fin du premier film. En fait, dans le bataille dans le train contre M. Negative, Peter essayant d’arrêter le train comme dans le premier film … sans grand succès. En fait, notre héros dira: “Cela a fonctionné la dernière fois.”.

Dans le jeu, nous pouvons également trouver une horloge qui tourne juste comme il faut le temps qu’il est mort Gwen Stacy, à la fois dans les bandes dessinées et dans The Amazing Spider-Man 2; une heure que Peter n’a pas oubliée et qui continue de se souvenir chaque jour. En plus, on peut visiter la cathédrale Saint Patrick dans le jeu, l’endroit où Peter emmène Mary Jane dans le premier film pour la sauver de la première attaque Green Goblin.

Voici quelques-uns des détails que nous pouvons trouver dans Homme araignée, mais il y en a beaucoup d’autres qui vous attendent dans notre vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les secrets que cachent vos jeux vidéo préférés, vous pouvez jeter un œil à nos vidéos dédiées à God of War, Resident Evil ou Grand Theft Auto sur notre chaîne YouTube.