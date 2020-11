Sony Playstation 5 :

Bien que nous l’ayons vu dans Spider-Man de Marvel de 2018, dans ce nouvel épisode de Miles Morales, le Chrysler Building n’a pas été en mesure de répéter sa présence en raison de problèmes de droits d’auteur.

Si tu as été vous botter assez autour de New York Dans Spider-Man Miles Morales de Marvel, vous avez peut-être remarqué que l’emblématique Chrysler Building il a été remplacé par un générique. Bien que cette version ait été dans Spider-Man de Marvel de 2018 et d’autres apparitions de Marvel, le droit d’auteur l’a fait Insomniac doit se passer de lui pour cette aventure.

Tel que rapporté par Game Informer, le Chrysler Building avait un nouveau propriétaire en 2019 et aucun accord n’a été conclu avant le lancement de Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Depuis 2008, Conseil des investisseurs d’Abu Dhabi -un investissement important de son gouvernement- détenait 90% du bâtiment, tandis que Propriétés de Tishman Speyer -l’immobilier avec siège à New York– a conservé les 10% restants et gère le bâtiment.

En janvier 2019, le Chrysler Building a été mis en vente et racheté par la société australienne Groupe SIGNA et la société de développement de New York RGR Holding LLC. pour 150 millions de dollars. Ce prix de vente était “inférieur à la première pensée de 300 millions (433 millions en 2019) pour laquelle il avait été acheté en 2001 et bien inférieur aux 800 millions (957 en 2019) que le Conseil des investisseurs d’Abu Dhabi a déclaré ses dépenses d’achat en 2018 pour la majeure partie du bâtiment et de l’espace commercial à proximité. “

Vous pouvez désormais pré-commander officiellement la nouvelle PlayStation 5, une console qui promet de balayer la scène internationale pendant plusieurs années.

Michael Lee, fondateur de Lee Law, s’est entretenu avec Game Informer pour expliquer le processus de copyright comme celui-ci. «Si vous avez un bâtiment qui ressemble à un bâtiment générique, vous ne pouvez pas simplement poursuivre tous les bâtiments de Manhattan et dire:« Vous avez volé mon idée de ce à quoi ressemble un bâtiment »», a expliqué Lee. “Vous ne pouvez pas protéger la fonctionnalité de quelque chose, mais vous pouvez protéger ses parties artistiques, de sorte que dans certaines architectures, il ait une aiguille ou un verre bombé, partout où vous voyez quelque chose d’unique et de différent, il est protégé par le droit d’auteur.”

Lee a mentionné que si un film ou une autre forme audiovisuelle avait un aperçu du bâtiment, rien ne se passerait, mais dans un jeu, dans lequel vous pouvez explorer ses parties, il pourrait y avoir contentieux avec Insomniac, Marvel et Sony. Même si Insomniac a tenté d’obtenir les permis de construire Chrysler, les propriétaires et les développeurs n’ont pas pu parvenir à un accord pour qu’il soit à Miles Morales.

Spider-Man Miles Morales et Spider-Man Remastered sur PS5 prennent moins de place que les versions PS4

«Lors de la création de notre représentation de la ville, nous voulions inclure de nombreux points de repère pour l’immersion, mais parfois les négociations pour utiliser ces lieux ne fonctionnent pas, ce qui a abouti au cas du Chrysler Building dans Marvel’s Spider-Man Miles Morales », a commenté James Stevenson, le directeur de la communication d’Insomniac, lorsqu’il a répondu à la question de Game Informer de savoir pourquoi.

La source: Game Informer – IGN.com