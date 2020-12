Sony Playstation 5 :

Spider-Man: Miles Morales est devenu l’un des plus grands jeux de lancement sur PlayStation 5 après avoir gagné la faveur du public et des critiques et en Jeux insomniaques ils parient toujours beaucoup sur lui, comme en témoigne la nouvelle mise à jour gratuite que vous venez de recevoir pour votre version de la console Sony de nouvelle génération.

Le meilleur de deux mondes

Jusqu’à maintenant, Les joueurs ont dû prendre la décision difficile de choisir entre deux modes graphiques: fidélité et performance. Le premier bloquait le taux d’images par seconde à 30 en échange de nous proposer des graphiques 4K avec ray tracing, tandis que le second pariait sur atteindre 60 fps avec la 4k dynamique et sans technologie de ray tracing.

Maintenant, Le développeur a inclus avec ce patch un troisième mode qui nous permet de combiner le meilleur des deux modes précédents, nous proposant de jouer à 60 images par seconde avec le lancer de rayons activé. Évidemment, cela limitera la qualité de certains détails et abaissera la résolution, mais nous sommes sûrs que pour de nombreux utilisateurs, ce seront des sacrifices facilement acceptables afin de jouer à 60 fps et avec l’environnement spectaculaire que le lancer de rayons donne à la ville du jeu. .

L’histoire de Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales continue l’histoire de Spider-Man, le jeu PS4 acclamé sorti en 2018, cette fois nous mettant dans la peau d’un Miles Morales inexpérimenté, qui devra apprendre à être un héros et sa propre version du légendaire Spider-Man tout en essayant d’éviter un grand désastre qui se profile sur New York.

Dans Vandal, nous avons le guide le plus complet du jeu et dans son analyse, nous soulignons que “c’est un grand jeu d’action qui conserve toutes les bonnes choses que nous avons tant aimées dans le titre 2018 pour nous raconter une nouvelle histoire.”