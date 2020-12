Sony Playstation 5 :

Il 2020 touche à sa fin et il est temps de revoir tout ce que cette année particulière a signifié dans nos vies. L’une des traditions de ces dernières années est de revoir la musique que nous avons écoutée Spotify, ce qui nous aide à nous souvenir de ce qu’ils ont donné d’eux-mêmes ces 365 derniers jours. Le plus drôle, c’est que la plateforme fait de même et rappelle quelles chansons ont été les plus écoutées par ses utilisateurs au cours des 12 derniers mois, en faisant même la différence entre ce qui a été le plus entendu sur console.

En un rapport exclusif pour Vandal, Spotify a passé en revue les chansons et les genres les plus écoutés dans ses applications console. Et, selon la société, 2020 a été l’année où les Espagnols ont le plus joué aux consoles vidéo, probablement en raison des mois d’enfermement que nous avons vécus. Cela a conduit à entendre plus de musique sur les consoles: 55% dans le monde et 70% de plus en Espagne..

ET, quand jouons-nous plus? Selon les dernières données de Spotify, cette année, les joueurs ont quitté les lève-tôt et ont préféré jouer le matin en un 47%. Le deuxième créneau horaire préféré a été la nuit, avec 23% des utilisateurs. Le reste a été réparti entre l’après-midi (18%), toute la matinée (16%) et toute la nuit (13%).

Bad Bunny, le plus écouté d’Espagne

D’accord, nous savons déjà combien et quand nous avons joué cette année, mais, qu’avons-nous écouté en le faisant? En 2020, les artistes urbains et la musique en espagnol avec des genres tels que le piège latin et le reggaeton étaient parmi les prédominants. La position numéro un dans le classement est Mauvais lapin, qui a non seulement été l’artiste le plus écouté de 2020 en Espagne mais aussi dans le reste du monde.

En fait, le dernier travail de Bad Bunny, intitulé Le dernier tour du monde, a battu le record d’écoute d’un album sur Spotify avec 10,3 millions de vues en une seule journée en Espagne, étant également le favori parmi les joueurs de console.

Ensuite, nous vous montrons le liste des artistes et chansons les plus écoutés sur consoles en 2020 en Espagne:

Bad BunnyAnuel AAJ BalvinMyke TowersOzuna Bizarrap, Nicki Nicole, TATOOL, Taiu, Trueno – Mamichula – avec Nicki NicoleAnuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia – La Jeepeta – RemixKAROL G, Nicki Minaj – TusaBad Bunny, Jowell & Randy Flow – SafaeraAnuel AA, J Balvin, Jhay Cortez – Medusa

Les plus écoutés sur consoles à l’international

Si l’on fait le saut sur la scène internationale, les genres qui ressortent le plus sont aussi la musique urbaine avec rap, trap et pop mélangés avec trap. Parmi les artistes les plus réussis, on trouve le rappeur Jus WRLD, malheureusement décédé en 2019, dont on se souvient pour des succès comme All Girls Are The Same et Lucid Dreams.

Ici vous pouvez voir le artistes et chansons les plus écoutés sur consoles en 2020 dans le monde:

Juice WRLDXXXTENTACIONTravis ScottLil Uzi VertYoungBoy Never Broke Again Roddy Ricch – The BoxLil Mosey – Blueberry FaygoTravis Scott – chair de pouleDaBaby, Roddy Ricch – ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) Trevor Daniel – Falling

Podcasts, fidèles compagnons pendant l’accouchement

Mais dans Spotify, nous ne pouvons pas seulement trouver de la musique; La plateforme de streaming comporte également une section pour podcasts Depuis quelque temps déjà, quelque chose qui a apparemment enchanté les joueurs de console car c’est devenu l’un des moyens d’accompagner les sessions de jeu préférées des utilisateurs de Spotify.

Ensuite, nous vous montrons le Les programmes de podcast les plus écoutés sur consoles en Espagne:

The Wild Project Personne ne sait rien de la vie moderne Sons of Ruin – MaquetaW Podcast

Et c’est le top podcasts les plus écoutés sur consoles en 2020 dans le monde:

The Misfits PodcastThe Joe Rogan ExperienceMom’s BasementArchiveVIEWS with David Dobrik and Jason Nash