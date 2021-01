Sony Playstation 5 :

Final Fantasy VII est plus à la mode que jamais après le lancement de la première partie de son ambitieux remake, l’un des jeux les plus récompensés et les plus acclamés de 2020, ce que Square Enix connaît bien. Tellement que aujourd’hui, il a été rendu public qu’en décembre dernier, la société a enregistré deux nouvelles marques, Ever Crisis et The First Soldier, ainsi que le logo de la Shinra Electric Power Company.

Marques de commerce

Tandis que il n’y a toujours rien de confirmé par l’entreprise, comme vous le savez bien, tout cela semble être lié au septième fantasme final, ce qui pourrait indiquer qu’il y a de nouvelles productions en cours basées sur cet univers.

Par exemple, Ever Crisis est un nom qui rappelle beaucoup deux titres de la série, Before Crisis: Final Fantasy VII (sorti sur les téléphones mobiles en 2004 pour le public japonais) et Crisis Core: Final Fantasy VII, le préquel acclamé de la PSP avec Zack, un personnage clé dans l’intrigue du titre principal.

D’autre part, le premier soldat semble une allusion claire à Sefirot, le principal méchant de Final Fantasy VII, ce qui pourrait indiquer le développement d’une aventure centrée sur sa silhouette. Enfin l’enregistrement du logo de Shinra Electric Power Company Ce n’est pas vraiment un mystère, car c’est une entreprise très importante dans l’histoire de Cloud et du parcours de ses amis.

Comme on dit, Il n’y a rien officiellement confirmé par Square Enix pour le moment, ce n’est donc que de la spéculation.. C’est-à-dire que l’enregistrement de ces marques est réel et même si cela ne signifie pas nécessairement qu’ils vont faire des jeux avec ces noms, il semble que cela indique qu’ils pourraient travailler sur quelque chose de connexe.