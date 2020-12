Sony Playstation 5 :

Square Enix a déposé la marque Voice of Cards, ce qui ouvre la possibilité d’être un nouveau jeu ou, peut-être, une partie d’un titre déjà connu. La demande d’enregistrement a été faite en juin dernier aux États-Unis et en janvier au Japon; cependant, certaines étapes du registre américain doivent encore être approuvées. La catégorie couvre une multitude de possibilités, y compris les jeux vidéo, les jouets, les dessins animés et les salles d’arcade.

Rien d’autre ne peut être glané dans le titre, sauf que pourrait avoir quelque chose à voir avec un jeu de cartes. Square Enix a déjà expérimenté FF Trading Card Game: Opus XII – et de nombreux fans se souviendront du populaire mini-jeu Triple Triad de Final Fantasy VIII, transformé en Tetra Master dans Final Fantasy IX – mais n’a pas rattrapé le succès de Blizzard avec le jeu de Cartes World of Warcraft, Hearthstone.

Les employés de l’entreprise peuvent travailler à domicile

Le COVID-19 a affecté le développement de Square Enix, ainsi que la plupart des études, et depuis ce mois-ci, il offre à ses employés la possibilité de continuer à travailler de chez eux en permanence. De cette manière, l’alternative du travail à domicile fera partie du programme de l’entreprise et cessera d’être une simple mesure de sécurité en raison de la pandémie, qui devrait être maîtrisée au cours du premier semestre 2021. En pariant sur “un nouveau style de travail pour un nouveau monde”Square Enix cherche également à permettre à son personnel d’être plus créatif, tout en continuant à fournir du contenu et des services à ses clients.

L’entreprise a plusieurs projets en cours, parmi lesquels se démarque le prochain épisode de sa saga de jeux de rôle la plus connue, Final Fantasy XVI, mais il a également le prochain épisode de Final Fantasy VII Remake en cours ou une nouvelle collaboration avec People Can Fly après Outriders, entre autres productions.