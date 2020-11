Sony Playstation 5 :

La pandémie de Coronavirus, qui continue d’être présente en Espagne et dans différentes parties du monde, a forcé que ces derniers mois de nombreuses entreprises ont opté pour le télétravail dès que possible. Dans l’industrie du jeu vidéo, nous avons vu les cas de plusieurs développeurs qui ont montré comment ils parvenaient à adapter leur maison à leurs besoins professionnels. L’entreprise Square EnixPendant ce temps, j’ai fait un autre pas cette semaine: au 1er décembre, vos employés peuvent décider s’ils souhaitent continuer à travailler à domicile En permanence.

Square Enix offre la possibilité de télétravail permanent à ses employés

Square Enix, qui a actuellement opté pour le système de travail à domicile en raison de la pandémie COVID-19, offrir officiellement un programme de télétravail permanent à tous les dirigeants et collaborateurs au 1er décembrela société a annoncé. De cette façon, l’alternative du travail à domicile faire partie du programme de l’entreprise, et arrêtez d’être simplement une mesure de sécurité en raison de la pandémie.

L’objectif de l’entreprise est d’adopter de cette manière un environnement de travail plus flexible et diversifié. De plus, elle espère augmenter sa productivité en conciliant de manière plus optimale le travail et la vie personnelle de ses employés. Lorsque vous pariez sur “un nouveau style de travail pour un nouveau monde”, Square Enix recherche également permettre à votre personnel d’être plus créatif, tout en continuant à fournir du contenu et des services à leurs clients.

Square Enix s’adapte aux nouveaux temps et propose du télétravail permanent

“Square Enix explorait depuis un certain temps des options pour permettre plus de flexibilité dans les styles de travail lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est produite “, déclare la société.” En réponse, Square Enix a mis en œuvre une série de mesures à partir de février 2020, notamment l’activation du travail à domicile, horaires de travail échelonnés et conférences en ligne. Après une longue période avec ces mesures en place, Square Enix a mené une enquête en juin qui a montré qu’environ 80% des collaborateurs ont une vision positive du travail à domicile“.

Sur la base de cette enquête, Square Enix espère que ce même 80% des travailleurs continuent de travailler à domicile en décembre, le mois où cette alternative est mise en œuvre en permanence. Il faut noter que les chefs de chaque division de l’entreprise peuvent désigner que certains employés continuent à travailler au bureau, selon la nature de votre travail. Mais habituellement, la possibilité de télétravail sera offerte à l’ensemble du personnel.

Projets Square Enix à venir

La firme, quant à elle, promet de proposer plus d’informations sur le jeu vidéo Final Fantasy 16 en 2021: bien que le titre n’ait pas encore de date de sortie, ce sera un jeu exclusif PS5 et n’atteindra pas d’autres plateformes. D’autre part, Square Enix continue de faire face au revers de Marvel’s Avengers, un jeu qui n’a pas encore récupéré les coûts de son développement.