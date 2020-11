Sony Playstation 5 :

Il y a un an, Google ouvrait les portes de Stadia dans plusieurs pays – dont l’Espagne – avec la promesse d’apporter le jeu dans le cloud à tous ceux qui souhaitent rejoindre ce projet ambitieux. Après son premier anniversaire, Jack Buser, directeur du jeu de service, a accordé une interview à MobileSyrup dans laquelle garantit que l’entreprise continue de prendre en charge la plate-forme de jeu en streaming.

Buser a assuré dans cette interview que Stadia déploie ses ailes en ce moment, malgré le fait qu’il vient de fêter son premier anniversaire: “Même si un an peut sembler long, nous venons de commencer. Notre objectif est le long terme », a expliqué le directeur, prévoyant également qu’à l’avenir de nouveaux jeux sortiront pour Stadia qui sont déjà en développement.

400 matchs à venir sur Stadia à partir de 2021

“Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons créé une feuille de route avec environ 400 jeux qui sont actuellement en cours de développement par 200 développeurs»déclare Jack Buser, qui explique également pourquoi ils sont si concentrés sur le long terme:« Une partie de l’activité de développement consiste à savoir que les jeux prennent beaucoup de temps à créer, donc je sais ce qui arrivera à Stadia dans trois ou quatre ans. Penser à cette vision à long terme et à quel point c’est passionnant. C’est une aventure d’une vie. “

Attention, étant une collection tellement importante qu’elle est en cours de développement, nous ne verrons pas les résultats avant un certain temps: “Quand ces jeux arriveront, non plus en 2021 ou après, on en entendra davantage parler à l’avenir. Y aura-t-il plus de développeurs et de jeux sur la plateforme? Absolument », déclare le directeur du jeu Stadia avec confiance.

Stades est un service de jeu dans le cloud qui vous permet de jouer à certains titres en les achetant comme s’il s’agissait d’un magasin numérique normal, mais sans avoir besoin de posséder une console ou un PC. De plus, Google propose également le service Stadia Pro, un abonnement mensuel qui donne un accès gratuit à certains jeux en streaming, une collection mise à jour tous les mois.