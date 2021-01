Sony Playstation 5 :

GSC Game World a présenté une nouvelle vidéo de STALKER 2 -ou STALKER 2- dans le moteur, c’est-à-dire avec les graphiques du moteur. Le projet de ressusciter cette suite a été annoncé en 2018 et cette année, il a été confirmé qu’il ferait ses débuts sur PC et Xbox Series X | S, également sur Xbox Game Pass pour console, récupérant son mélange caractéristique de jeu de tir à la première personne, de simulation et d’horreur. Ses créateurs s’assurent qu’il aura l’un des plus grands mondes ouverts à explorer et une histoire non linéaire avec de multiples fins, où chaque choix aura des conséquences plus tard.

STALKER 2 est prévu pour 2021 et être compatible avec le lancer de rayons sur Xbox Series X et, en outre, il a confirmé qu’il sera capable d’atteindre une résolution allant jusqu’à 4K dans la nouvelle console, en plus de toutes les caractéristiques habituelles de la nouvelle génération, telles que des temps de chargement réduits. Tout cela fait partie des caractéristiques qui peuvent être obtenues par les jeux vidéo qui ont le sceau “ Optimisé pour Xbox Series X ”, un signe distinctif qui marque les titres qui ont été conçus ou repensés pour la console de nouvelle génération et que STALKER 2 possède.

Une suite tant attendue

STALKER 2 arrive après une longue attente parmi les fans de STALKER: Shadow of Chernobyl, un jeu d’horreur de tir à la première personne renommé qui a fait les choses en grand sur PC après son lancement en 2007. Depuis lors, les fans ont demandé une deuxième partie qui a traversé d’innombrables adversités depuis le début du projet: du vol d’identité à l’annulation du développement.

Les joueurs explorent les ruines laissées après l’accident de Tchernbil, qui a laissé un monde de communautés essayant de survivre, des créatures mutantes dangereuses et des environnements où il est dangereux d’explorer sans y prêter attention.