Guerres des étoiles est plus vivant que jamais malgré le fait que plus de 43 ans se sont écoulés depuis que son premier film est sorti sur grand écran pour lancer l’opéra spatial le plus important du cinéma qui a également eu un impact notable sur le monde des jeux vidéo, avec fans fidèles à tout type de produit de la franchise en Espagne et dans le reste de la planète.

Il y a quelques minutes Jeux Lucasfilm, la firme avec laquelle Disney veut unifier tous les jeux vidéo Star Wars, a annoncé avoir atteint un accord avec Ubisoft pour que l’entreprise française développe un nouveau jeu vidéo en monde ouvert basé sur l’univers de “Star Wars”.

Le jeu sera développé par le studio Ubisoft Massive Entertainment, ceux en charge de faire vivre des titres comme Far Cry 3, Assassin’s Creed: Revelations ou la saga The Division (ils travaillent également sur le jeu vidéo Avatar) qui seront en charge de ce nouvel opus de Star Wars dans le monde des jeux vidéo.

Pour le moment pas trop de données sur ce nouveau jeu au-delà des informations fournies par Wired qui suggèrent que ce titre est toujours dans un stade très précoce de développement et quoi utiliser le Moteur graphique Snowdrop créé par Massive elle-même et utilisé dans d’autres œuvres telles que The Division 2. Précisément Julian Gerighty, directeur de The Division 2 et The Crew, d’être le directeur créatif de cette nouvelle œuvre dont le reste des détails qui entoureront à la fois son gameplay et son histoire sont encore inconnus.

Suite à l’annonce, Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft, a déclaré que «la galaxie Star Wars est une incroyable source de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre environnement. Construire de nouveaux mondes, histoires et personnages qui ne feront plus qu’un Une partie durable de l’histoire de Star Wars est une opportunité incroyable pour nous et nous sommes ravis que notre studio Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale qui ne ressemblera à rien de ce qui a été fait auparavant. ” .

Le premier titre Star Wars non développé par EA depuis 8 ans

Une des anecdotes est que ce nouveau jeu vidéo sera le premier qu’EA n’ait pas développé depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, mettant fin à 8 ans d’exclusivité avec la licence. «EA a été et sera un partenaire stratégique très important pour nous aujourd’hui et à l’avenir, mais nous avons estimé qu’il y avait de la place pour d’autres», a déclaré Sean Shoptaw, l’un des principaux managers de Disney, à Wired.

Indiana Jones aura également un nouveau jeu vidéo

Cette annonce d’un nouveau titre Star Wars intervient juste un jour après que Bethesda a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec Lucasfilm Games pour créer un nouveau jeu Indiana Jones qui, dans ce cas, sera développé par MachineGames, un studio très réputé. en forme après le succès de son dernier Wolfenstein.

* Actualités en développement