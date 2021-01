Sony Playstation 5 :

La version informatique de Star Wars Battlefront II nécessite un PC de milieu de gamme pour fonctionner; Bien que les exigences nécessaires en termes de carte graphique et de mémoire ne soient pas élevées, elles nécessitent un processeur relativement puissant pour déplacer avec facilité le jeu de tir galactique à la première personne d’Electronic Arts et d’EA DICE.

Au minimum, le processeur doit être un Intel Core i5 6600K ou AMD FX 6350, mais les exigences recommandées élèvent l’exigence à un Intel Core i7 6700 ou un AMD FX 8350. Sinon, tout PC gaming milieu de gamme il y a quelques années, vous pourrez exécuter le titre sans problème, car il fonctionne avec un Nvidia GeForce GTX 660 2 Go ou une AMD Radeon HD 7850 avec la même VRAM. Concernant la mémoire RAM, 8 Go suffisent, mais double recommandé.

Exigences minimales et recommandées

Le minimum

Système d’exploitation Windows: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 6350 ou Intel Core i5 6600KMémoire sous Windows: 8 GoStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon HD 7850 2 Go ou NVIDIA GeForce GTX 660 2 Go

conseillé

Système d’exploitation Windows: Windows 10 ou supérieur 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 8350 avec Wraith ou Intel Core i7 6700 ou équivalentMémoire sous Windows: 16 GBStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon RX 480 4 Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go

Battlefront 2 gratuit sur PC pour une durée limitée

L’édition Célébration de Star Wars Battlefront 2 peut être télécharger pour une durée limitée grâce à une promotion Epic Games Store qui dure à partir de 14 janv.2021, 17:00 (Heure de la péninsule espagnole) jusqu’au 21 du même mois à la même heure. De plus, nous vous rappelons que le jeu est inclus dans l’abonnement de EA Play, qui s’intégrera avec Xbox Game Pass pour PC début 2021.