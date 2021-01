Sony Playstation 5 :

Comment et où télécharger Star Wars: Battlefront 2?

Magasin de jeux épiques offrez Star Wars Battlefront II pour PC le 14 janvier 2021 à 17h00 PST jusqu’au 21 janvier à la même heure. Pour l’ajouter à votre bibliothèque de façon permanente, vous devez créer un compte Epic Games gratuit et achetez-le depuis l’onglet jeu, disponible sur ce lien. Si vous voulez savoir si votre ordinateur peut le gérer, vous pouvez vérifier ici les exigences.

La version qu’ils donnent est la Édition Célébration du titre, qui sortent en Décembre 2019 (coïncidant avec la première de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker) et qui comprend de nombreux contenus cosmétiques supplémentaires; Depuis le lancement du jeu de base en 2017, toutes les cartes et modes de jeu supplémentaires sont gratuits.

Campagne, de nombreux modes multijoueurs et un grand nombre de cartes et de personnages

Ainsi, en plus de la campagne pour un joueur, les joueurs pourront participer à modes multijoueurs Suprématie, coopération, action instantanée, assaut galactique, héros et méchants, Ewoks à la chasse, explosion, extraction, frappe, assaut Starfighter et arcade. Tout cela dans un distribution de cartes situé sur Naboo, Starkiller Base, Kamino, Takodana, Jakku, Yavin IV, Death Star II, Endor, Hoth, Kashyyyk, Tatooine, Crait, D’Qar, Kessel, Geonosis, Bespin, Felucia, Ajan Kloss, Scarif et de nombreux navires capitaux.

En plus de soldats, clones et droïdes de tous âges de la saga, les joueurs peuvent gérer Héros et méchants des préquelles, des bandes originales et du trilogue récentAnakin Skywalker, Yoda, Darth Maul, Leia Organa, Han Solo, Darth Vader, Boba Fett, Rey, Finn, Kylo Ren et même le droïde BB-8, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien sûr, tous ne combattront pas l’arme à la main, mais il y a aussi de nombreux véhicules terrestres et vaisseaux spatiaux de tous les temps de la saga.

En bref, un titre plein de contenu qui, comme nous l’avons dit dans nos impressions sur l’édition Célébration, il a su corriger ses erreurs et construire un jeu de tir capable de “ravir les fans et ceux qui recherchent un bon tireur multijoueur”.