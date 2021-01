Sony Playstation 5 :

Les joueurs sur PC peuvent télécharger Star Wars Battlefront II du Magasin de jeux épiques ce jeudi 14 janvier à 17 h 00 Temps péninsulaire espagnol. Plus précisément, c’est le Édition Célébration du jeu, qui ajoute de nombreux contenus publiés gratuitement depuis le lancement du jeu de tir galactique en 2017. Pour réclamer le jeu, les utilisateurs doivent créer un compte dans la boutique numérique et acheter le titre à partir de ce lien.

L’édition Celebration est sortie en Décembre 2019 pour commémorer la sortie en salles de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker. En plus du jeu et de toutes les mises à jour gratuites publiées, il comprend plus de 25 skins de héros (dont six légendaires Rey, Finn et Kyo Ren), plus de 125 skins de soldat et de renfort, plus de 100 lignes et gestes de voix de héros et de soldats et plus de 70 poses de victoire de héros et de soldats.

Le jeu a considérablement évolué depuis sa sortie fin 2017. A cette époque, il a été critiqué pour un système de microtransaction censé payer pour gagner qui n’était même pas implémenté dans la version finale. Au fil des mois, il ne s’est pas arrêté présenter de nouveaux héros, cartes, modes de jeu, des options de personnalisation et bien plus de contenu gratuit inspiré de différents films et séries télévisées.

Exigences PC minimales et recommandées

Si vous téléchargez gratuitement Star Wars Battlefront II, gardez à l’esprit que votre l’ordinateur doit répondre aux exigences techniciens:

Le minimum

Système d’exploitation Windows: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 6350 ou Intel Core i5 6600KMémoire sous Windows: 8 GoStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon HD 7850 2 Go ou NVIDIA GeForce GTX 660 2 Go

conseillé

Système d’exploitation Windows: Windows 10 ou supérieur 64 bitsProcesseur sous Windows: AMD FX 8350 avec Wraith ou Intel Core i7 6700 ou équivalentMémoire sous Windows: 16 GBStockage Windows: 60 GoDirectX sous Windows: OnzeCarte graphique sous Windows: AMD Radeon RX 480 4 Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go