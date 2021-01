Sony Playstation 5 :

Depuis hier, les joueurs d’Espagne et du reste du monde peuvent obtenir le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2 gratuitement dans l’Epic Games Store, un jeu de tir développé par EA et DICE qui a atteint les ordinateurs et les consoles en 2017 (vous pouvez lire notre analyse en cliquant ici). cliquez ici) et qu’Epic nous donne maintenant si nous visitons leur magasin et l’achetons sans frais d’hier à 21 janvier à 17h00.

Cette promotion fait de nombreux joueurs reviennent au titre ou s’aventurent pour le jouer pour la première fois, ce qui les serveurs sont saturés provoquant diverses erreurs que beaucoup de ceux qui veulent profiter de ce titre de tir le trouvent.

Ces erreurs sont détaillées avec les noms Code d’erreur: 623 et Code d’erreur: 918 et il n’y a pas de solution puisque c’est un Panne des serveurs EA que nous, depuis nos ordinateurs, ne pouvons pas corriger au-delà d’essayer de nous connecter de temps en temps et de prendre le problème avec patience car il est probable qu’il sera résolu au cours des prochaines heures à mesure que de nouveaux serveurs seront activés ou que moins de joueurs essaieront de se connecter. simultanément.

Un nouveau jeu Star Wars est en route

En attendant de pouvoir vous connecter aux serveurs EA pour jouer à la campagne ou au multijoueur de Battlefront II, rappelez-vous que cette semaine, Lucasfilm Games a annoncé avoir conclu un accord avec Ubisoft pour créer un nouveau titre Star Wars en monde ouvert qui être développé par Massive Entertainment (The Division 2) étant le premier jeu vidéo de la franchise à ne pas être développé par un studio d’Electronic Arts depuis que Disney a acquis les droits de Lucasfilm en 2012.