Lucasfilm Games a commencé à ouvrir la main avec le transfert de ses licences et récemment Ubisoft a annoncé que Massive, le créateur de The Division, serait en charge d’un nouveau jeu Star Wars. Cela ne veut pas dire que la relation avec Electronic Arts, qui depuis quelques années a eu l’exclusivité de ces jeux vidéo, sera rompue, et en fait des rumeurs font allusion à l’existence de Star Wars Battlefront 3, qui sera bientôt annoncé. Les premiers indices sont apparus en décembre dernier lorsque les acteurs Anthony Skordi et TJ Ramini – impliqués dans Battlefront 2 – ont laissé entendre sur Twitter qu’ils travaillaient sur un projet secret. Les rumeurs ont pris de l’ampleur la semaine dernière lorsque l’Epic Games Store a offert gratuitement Star Wars Battlefront 2 – c’est aujourd’hui le dernier jour pour l’obtenir – avant l’annonce de la suite.

De retour, atcha, mon pote. Tellement agréable de te voir et de travailler à nouveau avec toi. Sur quoi, nous shant révélons, bien sûr 😁🤫 ❤️🇬🇧 – TJ Ramini (@TJRamini) 19 décembre 2020

Maintenant, Jeff Grubb, un initié bien connu de l’industrie, commente dans une conférence qu’il espère qu’EA continuera avec ses deux sagas actuelles, Battlefront et Jedi: Fallen Order. Lucasfilm Games lui-même a commenté, avec l’annonce Star Wars développée par Ubisoft, qu’ils étaient “fiers des jeux créés avec EA” et qu’ils continueront à travailler avec eux et dans une “relation qui n’a jamais été aussi forte. Bien que nous n’ayons peut-être pas beaucoup de détails à donner à ce stade, plusieurs projets sont en cours avec les équipes talentueuses d’EA“.

Reddit a également ramassé une rumeur bien que je doive la prendre avec un grain de sel; dedans, il garantit qu’il est encore aux premiers stades de développement et arrivera fin 2023 -avec l’intention de chercher une nouvelle direction qui le différencie des deux premiers-, mais l’annonce aura lieu dans les mois à venir avec une sorte de teaser.

Battlefield 6 serait le projet le plus immédiat de DICE

On ne sait pas s’il dit prendre le contrôle de Star Wars Battlefront 3 ou donner le témoin à une autre des équipes impliquées dans la campagne Battlefront 2, mais il semble que le jeu le plus immédiat de l’étude soit Battlefield 6, devrait arriver entre avril 2021 et mars 2022 -probablement être la grande sortie d’EA pour l’automne-. Les rumeurs indiquent un redémarrage avec des jeux pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs dans un cadre moderne, similaire à Battlefield 3. En plus de la PS5, de la Xbox Series X | S et du PC, il atteindra également PS4 et Xbox One, bien qu’avec une réduction du nombre de joueurs et des limitations dans la destruction de l’environnement.