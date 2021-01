Sony Playstation 5 :

Arts électroniques et Respawn Entertainment ont annoncé avoir enfin publié une mise à jour gratuite qui permettra aux propriétaires de la version de Star Wars Jedi: Fallen Order de profiter PlayStation 4 et Xbox One d’importantes améliorations techniques si vous décidez de jouer à ce titre sur PlayStation 5 ou Xbox Series X / S respectivement.

La principale amélioration est que les performances et les plages de résolution dynamique ont été améliorées sur toutes les plates-formes, ainsi que de nouvelles résolutions de post-traitement sur Xbox Series X et PS5, bien qu’il y ait aussi des nouvelles spécifiques pour chaque plate-forme.

Si vous souhaitez vérifier les améliorations spécifiques de chaque plateforme nouvelle génération, vous pouvez les vérifier ci-dessous.

Xbox Series S

La fréquence d’images a été améliorée pour atteindre 60 fps (avant que le jeu ne passe à une moyenne de 45 fps).

Xbox série x

Mode Performance: La fréquence d’images a été augmentée à 60 fps et la résolution dynamique évolue dans une plage comprise entre 1080p et 1440p.Mode normal: La résolution de post-traitement est passée à 4K et la résolution dynamique va de 1512p à 2160p.

Playstation 5

La fréquence d’images a été améliorée pour atteindre 60 ips (auparavant, le jeu passait à une moyenne de 45 ips). La résolution de post-traitement a été augmentée à 1440p. La résolution dynamique a été désactivée et le jeu est désormais rendu à 1200p en continu.

Une grande aventure Star Wars

Star Wars Jedi: Fallen Order est une aventure d’action, de plateforme et d’exploration acclamée, sortie à l’origine fin 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de jeter un œil à l’analyse que nous lui consacrons, tandis que si vous voulez obtenir 100% et tout débloquer, dans notre guide complet vous trouverez exactement ce que vous cherchez.